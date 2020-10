Ninh Thuận đã có Trung tâm giám sát an toàn thông tin

Ninh Thuận vừa khai trương trung tâm có chức năng giám sát, phát hiện, xử lý và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, bao gồm những lĩnh vực như giao thông, y tế, du lịch, quy hoạch…

Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh Ninh thuận tổ chức Lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Tại buổi lễ, ông Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT đã trình bày Đề án thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận.

Thông qua hệ thống này, người dân có thể phản ánh thông tin, ý kiến về cho chính quyền một cách nhanh chóng, tiện lợi; các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời trong thời gian sớm nhất. Hệ thống còn có khả năng giám sát, thu thập và xử lý thông tin, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.

Theo Sở TT&TT tỉnh Ninh thuận, Trung tâm cũng có chức năng giám sát, phát hiện, xử lý và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn bao gồm các lĩnh vực như giao thông, y tế, du lịch, quy hoạch…

Ngày 23/10, các đại biểu “ấn nút” khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Ninh Thuận. Nguồn ảnh: ninhthuan.gov.vn.

UBND tỉnh Ninh Thuận mới đây cũng cho biết, hiện tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp. Với lớp cuối cùng là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, hồi tháng 8, Sở TT&TT Ninh Thuận đã có công văn gửi Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Đến ngày 1/9, Sở TT&TT Ninh Thuận đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; đồng thời cung cấp dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

H.A.H