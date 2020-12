Phát triển hạ tầng thông tin và an toàn thông tin cho Sở GD&ĐT An Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang vừa ký kết hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong ngành giáo dục với VNPT An Giang.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Tuấn Khanh và Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về CNTT-VT giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Tuyên giáo An Giang)

Theo Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang, chiều 18/12, Sở GD&ĐT An Giang phối hợp VNPT An Giang tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về Công nghệ thông tin-Viễn thông (CNTT-VT) giai đoạn 2021-2025. VNPT An Giang sẽ tư vấn, giới thiệu và triển khai cho Sở GD&ĐT các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực CNTT-VT đáp ứng các yêu cầu về số hóa trong ngành giáo dục tại An Giang. Việc tăng cường phối hợp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT-VT trong các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng thông tin và an toàn thông tin, ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, sử dụng dịch vụ CNTT-VT, góp phần mang lại lợi ích chung cho ngành giáo dục và phụ huynh học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT và VNPT An Giang thống nhất hợp tác toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng CNTT-VT trong ngành giáo dục tại An Giang trên cơ sở triển khai thành công lĩnh vực giáo dục theo đề án “An Giang Điện tử”. Một trong chín nội dung hợp tác bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và an toàn thông tin.

Ngoài ra, các nội dung khác là: phối hợp tham mưu triển khai Trung tâm điều hành giáo dục thông minh vnEdu-IOC, sẵn sàng tích hợp vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh về lĩnh vực giáo dục. Triển khai hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0 với nhiều phân hệ phục vụ theo nhu cầu của ngành giáo dục; miễn phí phần mềm quản lý trường học vnEdu cùng với đường truyền Internet cáp quang cho các cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

VNPT hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ các nhà cung cấp khác và từ Bộ GD&DT phục vụ công tác quản lý, điều hành, dạy và học của các trường; truy xuất dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT phục vụ quản lý, điều hành; cung cấp miễn phí các cuộc họp trực tuyến từ Sở xuống 11 Phòng Giáo dục tại hạ tầng, trụ sở của VNPT.

Triển khai các chính sách ưu đãi của VNPT đặc biệt dành riêng cho trường, cán bộ, giáo viên, học sinh trên toàn tỉnh (dịch vụ điện thoại cố định, di động, đường truyền Internet cáp quang, MyTV, chữ ký số, bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử và các ứng dụng CNTT). Phối hợp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025: đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục công lập được sử dụng miễn phí dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tốc độ cao.

Hải Lam