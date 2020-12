Quảng Bình: Cơ sở dữ liệu công chứng phải được đảm bảo an toàn thông tin

Quy chế của Quảng Bình quy định những chương trình kiểm tra và diệt virus phải là chương trình có bản quyền, phải được cài đặt thường trú trên các thiết bị truy cập cơ sở dữ liệu công chứng bất động sản.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quy chế này bao gồm nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng để đảm bảo an toàn thông tin.

Theo đó, quy chế của Quảng Bình quy định các chương trình kiểm tra và diệt virus phải là chương trình có bản quyền, phải được cài đặt thường trú trên các thiết bị truy cập cơ sở dữ liệu công chứng. Đồng thời, cơ sở dữ liệu phải được nâng cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng, kết nối được các phần mềm khác khi có yêu cầu.

Bản quy chế cũng quy định, tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản được cấp và chịu trách nhiệm về mọi hành vi tác động đến hoạt động bình thường hay thông tin có trong cơ sở dữ liệu công chứng.

Trước đó cũng trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Quy chế này nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm các nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình ứng dụng CNTT.

Theo đó, Quảng Bình cũng quy định cụ thể về quản lý đăng nhập, truy nhập hệ thống thông tin; quản lý vận hành hệ thống thông tin; phòng, chống phần mềm độc hại; sao lưu dữ liệu dự phòng; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

H.A.H