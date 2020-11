Chốt danh sách 16 đội thi chung khảo Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020

Danh sách 6 đội đại diện các nước ASEAN sẽ tham gia đua tài cùng 10 đội sinh viên Việt Nam tại vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” vào ngày 28/11 đã được xác định.

16 đội tuyển sinh viên giành quyền vào thi chung khảo "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020" đều là những đội thi xuất sắc tại vòng sơ khảo.

Sinh viên với an toàn thông tin là cuộc thi kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức cho sinh viên trên toàn quốc từ năm 2008 và mở rộng ra khu vực ASEAN từ năm 2019 đến nay. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam được VNISA tổ chức thường niên.

Theo danh sách các đội thi vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” mới được Ban tổ chức thông báo, bên cạnh 10 đội sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất vòng sơ khảo, 6 đội đại diện cho các nước ASEAN khác gồm có: CyberX (Malaysia), Bermuda (Myanmar), SMU Whitehat Society (Singapore), Elite 1 (Indonesia), Sarang Tabuan (Brunei) và Cyberpunk2020 (Lào).

Danh sách 16 đội thi chung khảo "Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020" vào ngày 28/11 tới.

Trước đó, tại lễ bế mạc vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra chiều ngày 31/10, Ban tổ chức đã chính thức công bố 10 đội sinh viên Việt Nam giành suất vào vòng Chung khảo cuộc thi cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, bao gồm: HMCUS.Twice của Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM); NotEfiens của Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TP.HCM); Pawsitive của Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội; PTIT.AmongUs của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM;

PTIT. PTIT.1nfern0 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội; ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân; AmongUs của Đại học FPT Hà Nội; Nupakachi của Đại học Bách Khoa Hà Nội; và MSEC_ADC, MSEC_SUPPORT cùng đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nói chất lượng cuộc thi, ông Khổng Huy Hùng, Phó Chủ tịch VNISA, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhận định, trình độ của các đội sinh viên Việt Nam đã được cải thiện qua nhiều năm và không hề thua kém những đội đến từ ASEAN.

“Thậm chí, nếu nhìn vào kết quả thi chung khảo năm ngoái và sơ khảo năm nay, chất lượng các đội thi của Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, kết quả này có thể do hiện nay các nước ASEAN khác chưa đặt nặng việc lựa chọn đội tuyển tham gia, trong khi Việt Nam tiến hành chọn đội dự thi chung khảo trải qua nhiều vòng, nhiều cấp. Vì thế, việc so sánh, đánh giá chất lượng sinh viên an toàn thông tin Việt Nam so với khu vực chỉ là tương đối”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, so với các năm trước, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” có quy mô lớn hơn, hình thức thi không mới nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phần thi online nhiều hơn. Trong 13 năm tổ chức, năm nay có gần 200 đội thi tham gia vòng khởi động, tức là gần 1.000 sinh viên dự thi. Đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vòng chung khảo “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020” sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2020. Đề thi được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp). Mười sáu đội tham dự vòng chung khảo thi trong thời gian 8 tiếng, theo hình thức online hoàn toàn (với các đội ASEAN) và online tập trung (với các đội Việt Nam).

Vòng chung khảo cho các đội Việt Nam và Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho những đội sinh viên Việt Nam giành giải cao sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” dự kiến được tổ chức vào ngày 2/12/2020 tại Hà Nội.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT và sự phối hợp tổ chức của Cục An toàn thông tin, Cục CNTT thuộc 2 bộ này, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin.



Cuộc thi cũng hướng tới việc tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong khối ASEAN.

Vân Anh