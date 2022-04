Giả mạo Cục Cảnh sát giao thông nhắn tin phạt nguội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua theo dõi trên hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656, Trung tâm VNCERT/CC ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được tin nhắn giả mạo Cục Cảnh sát giao thông thông báo phạt nguội.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cũng cho biết, theo ghi nhận từ hệ thống, gần đây nhiều người dân đã nhận được tin nhắn có nội dung: “Bạn nhận được lời nhắn từ xxxxxxxxx vào lúc 09:28 06/04/2022 với nội dung: Đây là Cục CSGT bạn có một biên lai cần nộp phạt. Đây là thông báo cuối, gọi 102604 để nghe lại (Miễn phí). Chi tiết l/h 9090 (200đ/p)”.

Nhiều người khi nhận được tin nhắn giả mạo nêu trên đã hoang mang, lo sợ nên làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu và bị sập bẫy lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu người nghe máy chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý “phạt nguội”.

Đồng thời, kẻ lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền. Khi đã chuyển xong tiền, người dân gọi lại số điện thoại của các đối tượng thì đều không liên lạc được.

Nhiều người dân gần đây đã nhận được tin nhắn giả mạo Cảnh sát giao thông.

Trung tâm VNCERT/CC lưu ý: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Thông tư 65 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đều được lực lượng Cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện, hoặc người điều khiển phương tiện vi phạm đề nghị tới đơn vị phát hiện vi phạm để xử lý (phạt nguội). Khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở công an làm việc.

Do đó, Trung tâm VNCERTCC khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, đề nghị người dân phản ánh ngay với Cục An toàn thông tin, trực tiếp là Trung tâm VNCERT/CC qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua website chongthurac.vn để cơ quan này kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

Trước đó, trong trao đổi với ICTnews hồi đầu năm nay, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã đưa ra dự báo, tấn công mạng lừa đảo là 1 trong 4 xu hướng tấn công mạng chính trong năm 2022, bên cạnh 3 xu hướng nổi bật khác gồm tấn công có chủ đích kết hợp các biện pháp tinh vi để phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin của tổ chức, cá nhân; tấn công vào thiết bị IoT nhất là camera giám sát, tấn công vào các nền tảng cloud.

Lý giải rõ hơn nguyên nhân của tình trạng gia tăng mạnh các cuộc tấn công mạng lừa đảo, chuyên gia Cục An toàn thông tin cho hay, Covid-19 khiến các tổ chức, cá nhân sử dụng Internet nhiều hơn vì thế, các vụ lừa đảo trực tuyến có chiều hướng gia tăng rõ rệt cả trên thế giới và Việt Nam. Ngoài việc lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân thì giả mạo các tổ chức tài chính - ngân hàng để lừa đảo trực tuyến là nổi cộm hơn cả. Khó khăn nhất là nhiều người sử dụng còn hạn chế về kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin nên dễ bị lừa gạt.

Vân Anh