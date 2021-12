VNCERT/CC bảo trợ VNPT Cyber Immunity gia nhập diễn đàn ứng cứu sự cố an toàn mạng FIRST

Diễn đàn các trung tâm ứng cứu sự cố và an ninh mạng toàn cầu (FIRST) vừa xác nhận kết nạp VNPT Cyber Immunity là thành viên chính thức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia VNCERT/CC.

Diễn đàn các tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn cầu (FIRST) là diễn đàn quốc tế uy tín, quy tụ các đơn vị hàng đầu trên thế giới về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Với 604 thành viên từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ, FIRST tạo ra một liên minh nhằm thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp nâng cao hiệu quả trong việc phòng chống tấn công mạng và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn cầu.

Là đơn vị thành viên của VNPT, VNPT Cyber Immunity đang tập trung phát triển hệ miễn dịch không gian số.

Với tầm nhìn là tạo ra một hệ miễn dịch đầy đủ cho quốc gia số, nền kinh tế số, doanh nghiệp số có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài, trở thành thành viên của FIRST là một mục tiêu VNPT Cyber Immunity đặt ra trong năm 2021.

Việc đẩy mạnh tham gia các liên minh về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc tế giúp VNPT Cyber Immunity có thêm thông tin về các mối đe dọa tấn công trong khu vực và quốc tế; từ đó nâng cao hiệu quả ứng cứu sự cố và thiết kế hạ tầng đảm bảo tối ưu chiến lược phòng thủ cho hệ thống nội bộ của khách hàng.

Nhằm hỗ trợ VNPT Cyber Immunity sớm tham gia FIRST, VNCERT/CC đã đứng ra bảo trợ, đồng thời làm việc với bộ phận liên quan của FIRST để triển khai hiệu quả và nhanh chóng nhất. Và hôm nay, 21/12, phía FIRST chính thức thông báo phê chuẩn VNPT Cyber Immunity là thành viên chính thức của FIRST. “Điều này cho thấy, đội ngũ của VNPT đã làm việc rất chuyên nghiệp, bài bản và xứng đáng với kết quả này”, đại diện Trung tâm VNCERT/CC nhận định.

Trao đổi với ICTnews, ông Nguyễn Ngọc Quân, Giám đốc điều hành VNPT Cyber Immunity chia sẻ: “Sự kiện này cũng giúp VNPT Cyber Immunity trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới FIRST trên thế giới. Nâng cao hiệu suất phản ứng trước các sự cố mất an toàn thông tin, đồng thời tiếp nhận thêm tri thức an toàn thông tin từ các đối tác thuộc liên minh. Từ đó, khẳng định vị thế của VNPT trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và nội bộ VNPT”.

Theo đại diện VNCERT/CC, việc chia sẻ thông tin, đặc biệt là các thông tin về sự cố tấn công mạng là rất quan trọng để công tác ứng cứu sự cố tấn công mạng được chủ động hơn. Tham gia các diễn đàn ứng cứu sự cố quốc tế như FIRST là cơ hội rất tốt để tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin.

VNCERT/CC, đơn vị trực thuộc Cục An toàn thông tin là đầu mối của Việt Nam đối với quốc tế trong hoạt động ứng cứu sự cố máy tính. Đồng thời, Trung tâm này cũng là một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới toàn cầu nhằm thực thi các phản ứng nhanh khi có sự cố tấn công mạng diện rộng xảy ra.

VNPT Cyber Immunity (trước đây là Trung tâm An toàn thông tin VNPT) là đơn vị đang tham gia bảo vệ an toàn cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, MB Bank, HDBank, VinCommerce... và hơn 30 tỉnh, thành phố trước các cuộc tấn công mạng và nguy cơ lộ lọt thông tin.

