Cách cài Dynamic Island trên iPhone 14 thành vườn thú

Điểm độc đáo của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là Dynamic Island, vùng chức năng sống động tận dụng khoảng đen hình viên nhộng dành cho camera trước. Nhiều ứng dụng sẽ khai thác Dynamic Island để hiển thị thông tin thời gian thực.

Bên cạnh đó cũng có ứng dụng tạo hiệu ứng động thú vị cho Dynamic Island, như "Apollo for Reddit" sẽ biến vùng camera trước của iPhone thành khu vườn thú cưng.

Cách tuỳ biến Dynamic Island trên iPhone 14 thành vườn thú

Trước hết người dùng cần tải về ứng dụng "Apollo for Reddit" từ kho ứng dụng của Apple. Khi mở ứng dụng này lên, một thông báo chào mừng sẽ xuất hiện, hãy bấm vào "View Pixel Pals". Sau đó, người dùng bật công tắc của mục "Welcome to Dynamic Island Zoo".

Bây giờ người dùng chỉ cần chọn vật nuôi xuất hiện trên Dynamic Island. Ngoài ra ở mục Settings người dùng sẽ cũng có thêm một số cài đặt cho ứng dụng này.

Anh Hào