Bệnh viện công đầu tiên của Quảng Bình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Từ ngày 22/12/2020, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam CuBa Đồng Hới sẽ triển khai hình thức thanh toán tiền viện phí bằng cách thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam CuBa Đồng Hới đã cho phép thanh toán viện phí qua mã QR. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam CuBa Đồng Hới

Ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam CuBa Đồng Hới ký kết hợp đồng chấp nhận thanh toán bằng hình thức QR CODE với Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình (VCB). Theo đó, có thể thanh toán viện phí qua chuyển khoản từ ngày 22/12, tiến tới người bệnh khi nhập viện được cung cấp thẻ thông minh hoặc thẻ thanh toán điện tử (thẻ từ) dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân, mã người bệnh, tình hình sử dụng dịch vụ cận lâm sàng, thuốc, vật tư… và chi phí điều trị.

Thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò quan trọng trong việc giảm khối lượng tiền mặt lưu thông, giúp cho quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và giảm bớt chi phí cho các chủ thể tham gia. Việc thanh toán phi tiền mặt còn giúp chống lại việc thất thu thuế cho Nhà nước. Ngoài ra, mang đến thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, giải quyết bất cập trước đây khi phải đi rút tiền tại các cột ATM. Thanh toán viện phí bằng tiền mặt ở bệnh viện khiến người dân mất đến 3-4 lượt xếp hàng, thời gian chờ đợi lâu, gây ra tâm lý ức chế, khó chịu, cáu gắt.

Tuy nhiên, theo bệnh viện, do là bệnh viện công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Bình chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, quá trình triển khai có thể còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, tâm lý e ngại khi tiếp cận với công nghệ thanh toán mới, cũng như lo ngại về an ninh an toàn và chi phí khi sử dụng các phương thức thanh toán điện tử nên việc triển khai triển khai dịch mới gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận. Do đó, phòng Tài chính- Kế toán bệnh viện và Ngân hàng VCB sẽ phối hợp đẩy mạnh hoạt động truyền thông đồng bộ, hiệu quả trong việc phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng của người bệnh, hướng đến việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiện tại, bệnh viện được trang bị 1 máy quẹt thẻ tại điểm thanh toán viện phí, BHYT tầng 1, tòa nhà 7 và đặt mục tiêu trang bị đầy đủ các máy quẹt thẻ tại tất cả các địa điểm thu viện phí, BHYT ở Bệnh viện.

Hải Lam