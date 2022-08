Bitcoin tiếp tục đà giảm, khó phục hồi

Bitcoin giảm giá hơn 3 ngày liền sau khi có cú hồi khá mạnh hôm đầu tuần, dự báo đồng tiền số này khó có khả năng phục hồi trong thời gian ngắn.

Bitcoin có ngày giảm giá thứ 3 liên tiếp, kéo mức giá về dưới 23.000 USD. Kèm theo đó, một số “top coin” khác cũng giảm theo, khiến các nhà đầu tư mất hy vọng đà tăng của thị trường như hôm đầu tuần.

Tính tới sáng 19/8, Bitcoin duy trì mức giao dịch 22.785 USD, giảm 2,77% so với 24 giờ trước. Tuy chênh lệch giảm không lớn, nhưng đồng coin giá trị nhất thế giới đã có 3 ngày giảm liên tiếp, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại BTC có thể lao dốc sâu hơn.

Chỉ mới hôm thứ hai tuần này, BTC còn vượt mốc 25.000 USD, mang về lợi nhuận kha khá cho một số nhà đầu tư nắm giữ “top coin”. Tuy vậy, sự thể đã đảo chiều chỉ trong vài ngày sau đó.

Bitcoin giảm liên tiếp 3 hôm gần đây sau khi đạt mốc 25.000 USD. (Ảnh chụp màn hình CoinDesk)

Trong một số nhóm trên mạng xã hội tại Việt Nam, nhiều người nói Bitcoin tăng giá theo tốc độ của thang bộ, và giảm giá theo tốc độ… thang máy. Có người dự báo BTC sẽ lên 26-28 ngàn USD hiện đang “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Ở thời điểm Bitcoin chạm mốc 25.000 USD cách đây vài ngày, anh Nguyên - một người chơi tiền số - lần đầu chứng kiến tài khoản vượt mốc quan trọng sau nhiều tháng thị trường ngủ đông, song trong hơn 3 ngày nay, mỗi ngày anh mất 3-4% số tiền trong ví.

Ở thời điểm Bitcoin giảm từ 25.000 USD xuống vùng giá 24-23 ngàn USD, số liệu CoinMarketCap cho thấy lượng giao dịch hôm sau tăng mạnh so với hôm trước, có thời điểm tăng hơn 20%. Điều này cho thấy khá nhiều nhà đầu tư chốt lời khi BTC chạm ngưỡng kháng cự - tức sẽ quay đầu giảm. Trong khi đó, sáng nay khối lượng giao dịch giảm 13,24% so với 24 giờ trước, phản ánh tình trạng nhiều người ôm tài sản chờ đợi cú hồi phục mới.

Không chỉ Bitcoin, một số đồng quan trọng khác cũng giảm giá. Ethereum đang giao dịch ở mức 1.820 USD, giảm 1,43% so với hôm trước. Tuy nhiên, đồng này cũng mất giá khá nhiều so với mốc quan trọng 2.000 USD thiết lập hôm đầu tuần. Tương tự, đồng BNB của sàn Binance cũng giảm mạnh, hiện còn 291 USD, chênh lệch gần 40 USD so với giá 329 USD cách đây vài ngày.

Bình luận trên CoinDesk, một số chuyên gia cho rằng BTC, ETH chạm mốc đỉnh cách đây vài ngày do thị trường kỳ vọng lạm phát tại Mỹ đã chạm đỉnh, Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất, qua đó các nguồn vốn đầu tư vào tài sản rủi ro như tiền số sẽ tăng lên, góp phần tăng giá tiền số. Tuy vậy, những động thái gần đây nhất cho thấy FED và các ngân hàng tại Mỹ chưa hề có ý muốn giảm lãi suất trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô và các yếu tố địa chính trị toàn cầu.

FED đã tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp, trong hai cuộc gần đây nhất, nhằm mục đích kiềm chế lạm phát cao. Các dự báo cho hay cơ quan quyền lực của Mỹ sẽ khó cắt giảm lãi suất cho đến hết năm nay.

Do tình hình lạm phát, các nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào những tài sản ít rủi ro hơn, do đó thị trường tiền số sẽ khó có kỳ vọng tăng trưởng trong hoàn cảnh hiện tại.

Hải Đăng