Ấn Độ kêu gọi tẩy chay Netflix vì cảnh hôn trong đền Hindu

Trong cảnh phim này, một cô gái theo đạo Hindu đã hôn một chàng trai Hồi giáo tại ngôi đền Hindu. Bộ phim “A Suitable Boy” dựa trên cuốn tiểu thuyết của một trong các tác giả nổi tiếng của Ấn Độ, Vikram Seth và do Mira Nair làm đạo diễn.

Narottam Mishra, Bộ trưởng Nội vụ bang Madhya Pradesh, viết trên Twitter rằng, bộ phim chứa nhiều cảnh quay phản cảm làm tổn thương một tôn giáo cụ thể. Do đó, ông đã chỉ đạo cảnh sát điều tra nội dung gây tranh cãi này để xác định nên đưa ra hành động pháp lý nào chống lại nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim.

Gaurav Tiwari, thủ lĩnh của nhóm thanh niên thuộc Đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP), đệ đơn khiếu nại riêng chống lại Netflix và cảnh báo các cuộc biểu tình đường phố của người theo đạo Hindu nếu bộ phim không bị gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Nhiều người Ấn Độ đã lên Twitter kêu gọi tẩy chay Netflix. Ấn Độ là một trong các thị trường tăng trưởng tiềm năng nhất của Netflix, song cũng là nơi dịch vụ streaming đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Đầu tháng này, chính phủ Ấn Độ thông báo quy định quản lý nội dung trên các nền tảng video streaming như Netflix, Amazon Prime Video và Hotstar của Walt Disney.

Du Lam (Theo Reuters)

Netflix đã gỡ bỏ đoạn trong phim “Put your head on my shoulder” (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) có thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam.