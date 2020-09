Apple công bố gói dịch vụ Apple One đầy toan tính

Apple Music, TV Plus, Arcade, News Plus và iCloud đều có mặt trong gói dịch vụ mới của Apple mang tên Apple One.

Apple kết hợp các dịch vụ streaming của hãng trong một gói thuê bao Apple One và mang đến nhiều lựa chọn khác nhau cho khách hàng. Có 3 gói Apple One: Individual (cá nhân), Family (gia đình) và Premier (cao cấp).

Gói cá nhân có giá 14,95 USD/tháng, cung cấp Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade và 50GB lưu trữ iCloud. Gói Family cũng tương tự nhưng hỗ trợ 200GB lưu trữ iCloud, giá 19,95 USD/tháng. Gói cao cấp 29,95 USD/tháng, ngoài 2TB lưu trữ iCloud có thêm Apple News Plus và dịch vụ Apple Fitness Plus mới. Nếu mua riêng, Apple Fitness Plus có giá 9,99 USD/tháng. Nó dành cho những người muốn tập yoga, đạp xe, chạy bộ, rèn luyện sức khỏe cùng các bài tập khác.

Theo Apple, gói cá nhân tiết kiệm cho người dùng hơn 6 USD/tháng so với mua lẻ từng dịch vụ, gói gia đình tiết kiệm 8 USD/tháng và gói cao cấp tiết kiệm hơn 25 USD/tháng. Thông cáo báo chí của Apple viết người mua Apple One có cơ hội dùng thử miễn phí các ứng dụng mà chọ chưa mua trong 30 ngày. Họ bị tính phí một lần duy nhất mỗi tháng với tất cả dịch vụ trong gói, có thể thay đổi hoặc hủy gói vào bất kỳ lúc nào. Gói gia đình hoặc cao cấp dành cho tối đa 6 người. Apple One ra mắt vào mùa thu năm nay tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, Bloomberg đã đưa tin về gói dịch vụ này của Apple. Các gói khác nhau tập trung vào các tệp khách hàng khác nhau. Apple One sẽ giúp người dùng tiết kiệm hơn so với mua lẻ từng dịch vụ. Apple được cho là đã nghiên cứu về mô hình trong nhiều năm. Đây là điều dễ hiểu vì bộ phận dịch vụ của công ty đang tăng trưởng mạnh. CEO Tim Cook cũng khẳng định dịch vụ là lĩnh vực công ty muốn đầu tư. Ngoài ra, quy dịch vụ về một mối là cách quảng bá chéo hiệu quả. Nó giúp tăng lượng sử dụng các nền tảng giải trí nói chung của Apple trong khi vẫn thu được tiền hàng tháng từ người dùng. Đó là lý do Amazon kết hợp Amazon Prime Video và Amazon Music trong gói thuê bao Prime.

Động cơ lớn hơn là Apple sẽ tạo ra hệ sinh thái mà người dùng khó rời bỏ. Nếu có thể chơi game, nghe nhạc, giải trí trong một gói thuê bao duy nhất, họ không có nhiều lý do để chuyển sang dùng ứng dụng thay thế, chẳng hạn Spotify. Nó đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và trói chân họ tại đây. Gói thuê bao tạo ra dòng doanh thu hàng tháng ổn định và có thể kích cầu doanh số phần cứng. Nếu mọi nội dung đều có trên iPhone, iPad, họ có xu hướng nâng cấp thiết bị và ở trong hệ sinh thái Apple thay vì chuyển sang Android.

Nó chính xác là thứ Apple hi vọng khi giới thiệu Apple One.

