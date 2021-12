BH Media có liên quan đến vụ việc tắt tiếng Quốc ca trận Việt Nam - Lào?

BH Media cho biết không liên quan đến vụ việc tắt nhạc Quốc ca trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Lào tại AFF Cup.

Phản hồi thông tin với báo chí về vụ việc tắt âm thanh Quốc ca trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Lào tại AFF Cup tối qua 6/12, trên nền tảng YouTube, phía BH Media khẳng định không liên quan.

Trong lễ chào cờ trận Việt Nam - Lào tại AFF Cup, bài Quốc ca bị tắt tiếng.

BH Media cho hay trong trận đấu Việt Nam - Lào, không có bên nào “đánh bản quyền” bài Tiến quân ca mà do đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng để tránh bị mất doanh thu như một số vụ việc từng xảy ra trước đó.

Theo đó, kênh Next Sport (của Next Media) đã tắt tiếng phần hát Quốc ca video các trận đấu trên kênh của mình nhằm tránh việc bị xác nhận bản quyền âm nhạc.

Như ICTnews đã đưa tin trước đó, tối 6/12, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup với đội tuyển Lào.

Sau ít phút diễn ra trận đấu, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh kênh YouTube của Next Media chiếu trận đấu Việt Nam - Lào nhưng phân đoạn hát Quốc ca của đội tuyển Việt Nam bị tắt tiếng vì lý do bản quyền.

Cụ thể, khi các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hát Quốc ca trước trận đấu, trên màn hình kênh YouTube này hiển thị dòng thông tin với nội dung: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ Chào cờ. Sau lễ Chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ, kèm theo bức xúc bởi Quốc ca không được phát trước một trận đấu. Nhiều người nhanh chóng liên hệ sự việc này tới vụ BH Media “đánh bản quyền” Quốc ca cách đây chưa lâu. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã "tấn công" fanpage của BH Media vì cho rằng đơn vị này chưa bỏ việc đánh dấu bản quyền vô lý trên YouTube.

Phía BH Media cũng dẫn chứng một tình huống tương tự từng xảy ra với kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt khi phát video trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út.

Kênh YouTube này đã bị Naxos Digital Services US - đơn vị thay mặt cho hãng đĩa Marco Polo thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi bài Tiến quân ca. Lý do là Ban tổ chức đã chọn bản ghi Tiến quân ca của hãng đĩa Marco Polo. Hậu quả là kênh YouTube tiếp sóng bị mất doanh thu do vi phạm bản quyền ghi.

Như vậy, theo BH Media, trong trận đấu Việt Nam - Lào không có bên nào "đánh bản quyền" Quốc ca, nguyên nhân là đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng để phòng xa, tránh mất doanh thu. Video những trận đấu của các quốc gia khác trên kênh YouTube của Next Media cũng bị tắt tiếng để không bị xác nhận bản quyền âm nhạc.

Phía BH Media cũng cho rằng bản quyền âm nhạc trên môi trường số ngày càng chặt chẽ, do đó tất cả các bên đều phải nâng cao ý thức.

Duy Vũ