Hướng dẫn ẩn số điện thoại trên Telegram

Telegram là nền tảng chat mới được trang bị nhiều tính năng an toàn bảo mật, trong đó cơ bản nhất là lựa chọn ẩn số điện thoại. Về mặc định, số điện thoại gắn liền với tài khoản người dùng sẽ hiển thị với tất cả các thành viên trong danh bạ, nhưng người dùng có thể thiết lập ẩn hoàn toàn.

Cách ẩn số điện thoại trên Telegram

Trước hết, người dùng cần vào mục Settings => Privacy and Security => Phone Number.

Ở giao diện kế tiếp, tại phần "Who can see my phone number", người dùng có thể chọn "Nobody" (Không ai cả) để ẩn số điện thoại. Tại mục "Who can find me by my number", người dùng có thể chọn "My contacts" để chỉ những người trong danh bạ tìm được mình theo số điện thoại.

Anh Hào