Chuyển đổi số có thể giúp các doanh nghiệp tăng gấp đôi năng suất, lợi nhuận

Theo Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp Nguyễn Trọng Đường, một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng doanh nghiệp chuyển đổi số có năng suất và lợi nhuận cao gấp đôi so với doanh nghiệp chưa chuyển đổi số.

Chia sẻ trên được ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT cho biết tại hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An”, vừa được UBND tỉnh Long An chủ trì tổ chức theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng số.

Là sự kiện khởi đầu cho kế hoạch của UBND tỉnh Long An về thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số (Chương trình SMEdx – PV) trên địa bàn tỉnh, hội thảo nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp tại Long An những thông tin đầy đủ nhất về các giải pháp, nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số uy tín đang có trên thị trường.

Hội thảo là sự kiện khởi đầu cho kế hoạch của UBND tỉnh Long An về thực hiện Chương trình SMEdx trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Đường cũng cho biết, Bộ TT&TT đang sửa Quyết định 1726 về bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, trong đó sẽ cập nhật lại theo các chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, rút gọn các chỉ tiêu để đánh giá thực chất hơn.

Dự kiến bộ chỉ số mới sẽ có 15 chỉ tiêu đánh giá về kinh tế số, với 3 chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp gồm: Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình SMEdx; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; số hộ sản xuất nông nghiệp có giao dịch thương mại điện tử.

Lý giải sự cần thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Nguyễn Trọng Đường chỉ rõ: Việt Nam hiện có hơn 800.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp của cả nước và sử dụng tới 70% lực lượng lao động, đóng góp khoảng 50% vào GDP cả nước. Đây là lực lượng đóng vai trò rất lớn để phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Theo ông, nghiên cứu của thế giới cho thấy một doanh nghiệp chuyển đổi số đến mức 3 sẽ có năng suất lao động và lợi nhuận tăng gấp đôi so với những doanh nghiệp chưa chuyển đổi số. Nghiên cứu của thế giới cũng dự báo khoảng 3,1 nghìn tỷ USD, tương ứng khoảng 72 triệu tỷ đồng có thể sẽ được cộng thêm vào GDP của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2024 nếu đẩy mạnh chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số này, Việt Nam được dự đoán sẽ giúp cho GDP tăng thêm khoảng 30 tỷ USD, tức là khoảng 705.000 tỷ đồng nếu chúng ta thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Có thể thấy rằng lợi ích đem lại khi chúng ta thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa hạn chế về nguồn lực, mặt khác họ cũng là lực lượng bị tác động lớn nhất từ đại dịch Covid-19. Vì vậy, nhà nước cần ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số”, ông Nguyễn Trọng Đường nói.

Với chương trình SMEdx, Bộ TT&TT đã chọn những nền tảng số Make in Vietnam xuất sắc để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Với chương trình SMEdx, trong số 45.000 đơn vị, công ty công nghệ của cả nước, Bộ TT&TT đã lựa chọn những nền tảng số Make in Vietnam tiêu biểu và uy tín nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp tại các địa phương rút ngắn thời gian tìm hiểu, từ đó tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng hơn với các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số.

“Việc lựa chọn các nền tảng số để giới thiệu tại tới các doanh nghiệp được triển khai kỹ lưỡng, khắt khe. Những nền tảng này đều có sự phát triển ổn định, chiến lược xây dựng sản phẩm rõ ràng, có lượng người dùng lớn đã được kiểm chứng bởi thị trường và đều có khả năng đồng hành trên chặng đường dài với doanh nghiệp”, đại diện Vụ Quản lý doanh nghiệp chia sẻ thêm.

Nhận định về chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên địa bàn Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cho biết: Chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản như tiếp thị, bán hàng trực tuyến, sử dụng phần mềm kế toán và cấp hóa đơn điện tử rất đơn giản, sơ khai. Trong khi đó, việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện còn rất khiêm tốn và diễn ra khá chậm.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên có thể kể đến như: Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn lo ngại về vấn đề chi phí, thiếu nguồn nhân lực số, thiếu lộ trình rõ ràng và còn loay hoay trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp, đối tác phù hợp...

Theo đại diện Base.vn, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Long An có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi số.

Ở góc độ của doanh nghiệp có nền tảng số được chọn tham gia Chương trình SMEdx, cùng với việc bày tỏ mong muốn được đồng hành với hơn 14.300 doanh nghiệp tại Long An trong hành trình chuyển đổi số, ông Trần Tuấn Anh Nghĩa, Giám đốc dự án chuyển đổi số tại tỉnh Long An của Base.vn cũng khẳng định địa phương này có đầy đủ những thuận lợi và điều kiện để tiến hành chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Lợi thế đầu tiên, theo đại diện Base.vn, chính là sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Lãnh đạo tỉnh, khi liên tục có những hoạt động mạnh mẽ để tuyên truyền và tạo ra môi trường, hành lang hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh nhất với các đơn vị cung cấp nền tảng phù hợp và uy tín nhất thị trường.

“Cùng với đó, phần lớn doanh nghiệp tại Long An đều đã trải qua giai đoạn “cần sống sót” và đã đi vào vận hành, phát triển ổn định. Do đó, họ có một nội lực nhất định và sẵn sàng để bàn về câu chuyện làm sao tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số uy tín và tiến hành áp dụng công nghệ một cách toàn diện, hướng tới mục tiêu biến kinh tế số thành bàn đạp chính để toàn tỉnh Long An tăng trưởng vững mạnh”, ông Trần Tuấn Anh Nghĩa đánh giá.

Vân Anh