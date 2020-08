Bkav có được khai thác dữ liệu người dùng Bluezone không?

Việc vận hành Bluezone phải theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin và an ninh mạng. Do vậy, người dùng Bluezone có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề an ninh thông tin khi sử dụng ứng dụng này. Ảnh: Trọng Đạt