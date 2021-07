Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tại Mỹ bay 145 tỷ USD chỉ trong tuần này

Hai kỹ sư Việt Nam chiến thắng trên nền tảng thi AI hàng đầu thế giới icon

Nguyễn Quán Anh Minh (AI Engineer, sinh năm 1997) và Nguyễn Tuấn Khôi (Data Engineer, sinh năm 1994) của Zalo vừa đạt Quán quân ‘Show US the Data’ do Coleridge Initiative tổ chức trên Kaggle, nền tảng thi đấu trí tuệ nhân tạo uy tín nhất thế giới.