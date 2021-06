Trước thềm EURO, Bộ Công an tăng cường phòng chống cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng

Bộ Công an vừa yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng.

Chỉ đạo trên là một nội dung trong Công điện mới đây của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bộ Công an nhận định, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua mạng Internet với hàng nghìn đối tượng tham gia.

Tuy nhiên, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Bộ Công an dự báo, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là các giải EURO 2020, COPA AMERICA 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.

Theo dự báo của Bộ Công an, trong thời gian diễn ra EURO 2020, COPA AMERICA 2021, tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng sẽ gia tăng. (Ảnh minh họa: plo.vn)

Vì thế, trong Công điện mới ban hành, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh, thành phố triển khai tốt một số nội dung công việc để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị này được yêu cầu tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng để phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép.

Phối hợp và đề nghị các ngành chức năng, nhất là ngành TT&TT, Ngân hàng, VH-TT&DL và các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến. Việc này nhằm ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng được yêu cầu ngăn chặn những trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng...

Đồng thời, rà soát, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý Internet, viễn thông, mạng xã hội và quảng cáo, không để tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động.

Công an các địa phương có trách nhiệm đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, quản lý, giáo dục con em không tham gia hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, nhất là qua mạng Internet; chủ động phát hiện, tố giác tội phạm với lực lượng công an để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, công an các địa phương cần tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng, địa bàn; phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá.

Vân Anh