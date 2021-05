Facebook: Gần nửa doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam phải cắt giảm nhân sự

Khảo sát của Facebook cho thấy 40% doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên nền tảng này phải cắt giảm nhân sự do tác động của Covid-19.

Facebook vừa công bố một khảo sát về tác động của Covid-19 lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng. Báo cáo về tình hình doanh nghiệp nhỏ năm 2021 (State of Small Business report) thực hiện trên 27 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm cả Việt Nam, vào tháng 2/2021.

Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam và toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19. (Ảnh minh hoạ)

Báo cáo cho thấy doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều so với toàn cầu. Facebook cho rằng chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp vượt đại dịch.

Khảo sát cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp vừa vả nhỏ (DNVVN) phải đóng cửa vào tháng 2/2021 là 24%. Mức trung bình toàn cầu là 16% (tháng 10/2020) và 29% (tháng 5/2020).

40% DNVVN tại Việt Nam phải cắt giảm nhân sự, so với mức trung bình toàn cầu là 30%. Có tới 27% DNVVN trong nước phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc dưới tác động của đại dịch.

Trong các doanh nghiệp phải đóng cửa trên toàn cầu, có 27% doanh nghiệp do nữ làm chủ, 21% do nam làm chủ. Việt Nam có xu hướng ngược lại, 20% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị giải thể, trong khi tỷ lệ này cao hơn ở doanh nghiệp do nam sở hữu, 25%.

Trên Facebook tại Việt Nam, có 78% DNVVN đang hoạt động hoặc hoạt động có doanh thu. Nhưng có đến 62% doanh nghiệp cho biết doanh số bán hàng của họ trong tháng qua thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch.

Trả lời khảo sát, 19% doanh nghiệp nói có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dòng tiền và 24% lo ngại nhu cầu khách hàng giảm hoặc thiếu hụt trong vài tháng tới.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp đang thay đổi và khá tự tin vào viễn cảnh phía trước. 18% các DNVVN đang hoạt động trên Facebook cho biết trong 3 tháng qua, họ đã tuyển dụng lại những công nhân bị buộc thôi việc hoặc sa thải trước khi đại dịch bắt đầu. Khoảng 25% báo cáo tăng doanh thu so với năm ngoái. 55% doanh nghiệp tự tin vào khả năng tiếp tục hoạt động trong ít nhất 6 tháng nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn.

Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng toàn cầu, các công cụ kỹ thuật số có vai trò quan trọng hơn đối với công việc kinh doanh. Hơn một nửa (55%) các DNVVN đang hoạt động trên toàn cầu cho biết họ sử dụng công cụ kỹ thuật số để giao tiếp với khách hàng, chủ yếu thông qua quảng cáo và bán hàng hóa/dịch vụ.

Ông Nguyễn Tường Huy, Giám đốc mảng Doanh nghiệp đang phát triển, thị trường Việt Nam tại Facebook cho rằng các doanh nghiệp nên có chiến lược kinh doanh đúng đắn trên nền tảng số nhằm phát huy tối đa tiềm lực, nhanh chóng phục hồi, phát triển trong giai đoạn trong và sau đại dịch.

Hải Đăng