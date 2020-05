Facebook thể hiện mong muốn hợp tác với Chính phủ Việt Nam

Facebook đã hợp tác với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác ra mắt chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” là sự tổng hợp của các chương trình hiện tại và các sáng kiến mới của Facebook tại Việt Nam dưới một hashtag. Đây là chương trình toàn diện đầu tiên được Facebook thiết kế dành riêng cho Việt Nam với hashtag #fb4vn.

Facebook thể hiện mong muốn hợp tác khi triển khai chiến dịch "Facebook vì Việt Nam".

Được triển khai tại Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 12/2020. chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” sẽ xung quanh năm lĩnh vực chính: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và Kỹ năng số, Thành phố thông minh và Vì cộng đồng.

“Facebook vì Việt Nam” thể hiện những đóng góp và đầu tư mạnh mẽ của Facebook vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia số.

Nhiều chuyên gia trong nước đã đóng góp ý kiến cho chương trình "Facebook vì Việt Nam".

Bên cạnh hashtag chính #fb4vn, chương trình sẽ bao gồm 5 hashtag nhỏ khác cho các lĩnh vực liên quan, bao gồm:

#fb4Innovation (Facebook cho Đổi mới sáng tạo): Bao gồm các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ các lập trình viên và các chiến dịch thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

#fb4Safety and digital literacy (Facebook với An toàn và Kỹ năng số): Tập trung vào An Toàn trên mạng xã hội, bao gồm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và phòng chống lạm dụng trẻ em; và trang bị cho thanh thiếu niên các kỹ năng số.

#fb4Community (Facebook vì Cộng đồng): Bao gồm những sáng kiến nhằm đưa mọi người lại gần nhau hơn và sử dụng công nghệ vì mục đích tốt đẹp.

#fb4Cities (Facebook hỗ trợ Thành phố thông minh): Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh thông qua các chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

#fb4Economy (Facebook thúc đẩy Kinh tế số): Các chương trình nhằm đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thúc đẩy ngành du lịch & giáo dục tại Việt Nam hậu Covid-19.