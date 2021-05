Facebook thử nghiệm công cụ chống tin giả

Trên Twitter, Facebook thông báo bắt đầu thử nghiệm tính năng pop-up, cảnh báo người dùng khi muốn chia sẻ một liên kết dẫn đến bài báo nào đó mà họ chưa mở ra xem. Cửa sổ pop-up này khuyến khích người dùng đọc tin trước khi chia sẻ, song họ cũng có thể tiếp tục chia sẻ nếu muốn. Người phát ngôn Facebook cho biết, thử nghiệm tiến hành với 6% người dùng Android toàn cầu.

Cửa sổ pop-up của Facebook giống với tính năng mà Twitter triển khai từ tháng 6/2020. Theo Facebook, nó giúp mọi người nhận thức được về bài báo họ muốn chia sẻ như một cách để chống lây lan tin giả. Nếu không mở và đọc nội dung, độc giả rất dễ bị nhầm lẫn nếu chỉ đọc “tít” do “tít” thường không kể hết toàn bộ câu chuyện.

Thực tế, Twitter đã chứng minh tính năng khá hiệu quả. Mạng xã hội phát hiện mọi người mở bài báo thường xuyên hơn sau khi nhìn thấy pop-up và nhiều người quyết định không chia sẻ bài báo khi đã đọc nội dung.

Đây không phải nỗ lực chống tin giả đầu tiên của Facebook. Năm 2019, công ty nêu chi tiết kế hoạch chống tin giả và phát ngôn thù hận thông qua hợp tác, phần mềm và các sáng kiến khác.

Du Lam (Theo The Verge)

