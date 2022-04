Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Trung Quốc gây bất ngờ khi xuống nước, cho nhà máy lắp ráp iPhone hoạt động giữa tâm dịch

Trong khi đó, người dân Trịnh Châu không được rời khỏi nhà trừ khi cần thiết.

Nhà máy của Foxconn Technology Group ở miền trung Trung Quốc - nhà lắp ráp iPhone lớn nhất cho Apple Inc., - đã quyết định tiếp tục hoạt động trong bối cảnh chính phủ phong tỏa khu vực này vì Covid-19. Chính quyền đã có sự nhượng bộ và vì vậy, nhà máy có thể cho phép các nhân viên chủ chốt tiếp tục làm việc.

Theo thông báo được Bloomberg dân lại, các quan chức đã phong tỏa Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu. Đây chính là nơi đặt nhà máy của Foxconn để lắp ráp nên chiếc điện thoại thông minh có biểu tượng quả táo cắn dở. Thông báo cho biết, người dân không được phép rời khỏi nhà trừ khi thấy cần thiết trong thời gian phong tỏa nhưng công nhân của các doanh nghiệp chủ chốt có thể đi làm khi có giấy phép.

Việc phong tỏa là một phần trong chiến dịch không ngừng nghỉ của chính phủ Trung Quốc mang tên Zero Covid (Không Covid).

Foxconn cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật: "Cơ sở ở Trịnh Châu vẫn đang hoạt động bình thường và cơ sở này tiếp tục tuân thủ các biện pháp của chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của vi-rút."

Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu đã không trả lời ngay trước các yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính.

Các chuyến bay chở hành khách và hàng hóa đến và đi từ thành phố miền Trung Trung Quốc đang hoạt động bình thường, sân bay Trịnh Châu cho biết trong một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của họ hôm thứ Bảy. Foxconn phải dựa vào sân bay này để vận chuyển iPhone đến các quốc gia khác.

Các nhà cung cấp của Apple tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau do việc Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero Covid. Tuy nhiên, các tác động này không quá lớn do đây thời điểm này thường là mùa thấp điểm và nhu cầu về thiết bị điện tử tiêu dùng đang ở mức thấp nhất.

Đối thủ nhỏ hơn của Foxconn là Pegatron Corp. đã đình chỉ hoạt động tại các nhà máy iPhone của mình ở Thượng Hải và Côn Sơn. Quanta Computer Inc., - hãng sản xuất máy tính xách tay Apple - gần đây đã nối lại một số hoạt động sản xuất sau khi tạm dừng công việc trong vài ngày tại Thượng Hải. Vào giữa tháng 4, Trịnh Châu đã phong tỏa các khu vực nhà máy Foxconn. Tuy vậy, động thái này không ảnh hưởng đến nhà máy.

Trung Quốc vẫn tiếp tục vật lộn với sự lây lan của vi-rút mặc dù đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt. Thượng Hải ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 hàng ngày cao nhất trong đợt bùng phát hiện tại. Bắc Kinh cũng cảnh báo về khả năng sẽ có nhiều ca mắc hơn trong những ngày tới.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)