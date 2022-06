Hướng dẫn xóa tài khoản Telegram theo 2 cách

Có 2 cách khác nhau để xóa tài khoản Telegram, đó là đợi một khoảng thời gian đã thiết lập, hoặc truy cập đường dẫn riêng để thực hiện tức thì.

Telegram là một trong những nền tảng chat mới với nhiều tính năng chuyên biệt, được cộng đồng người dùng công nghệ ưa thích khám phá. Mặc dù vậy cũng có trường hợp người dùng muốn xóa tài khoản Telegram. Có 2 cách khác nhau để làm việc này.

Cách xóa tài khoản Telegram thông thường

Theo mặc định, Telegram sẽ xóa tài khoản nếu người dùng không hoạt động trong 6 tháng. Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh thời gian đợi của Telegram thành 1 tháng, 3 tháng, hoặc 1 năm. Như vậy để xóa tài khoản Telegram, người dùng chỉ cần không hoạt động gì trong thời gian đợi.

Để điều chỉnh thời gian đợi, người dùng nhấn vào nút menu 3 chấm ở góc trên cùng bên trái ứng dụng Telegram và chọn Settings. Tiếp theo, hãy chọn "Privacy & Security" và cuộn xuống đến phần "Delete my account", chọn mục "If away for" để chọn khoảng thời gian mới.

Cách xóa tài khoản Telegram ngay lập tức

Nếu cần xóa tài khoản Telegram mà không cần thời gian đợi, người dùng có thể truy cập cổng My Telegram (my.telegram.org/auth), sau đó đăng nhập tài khoản theo số điện thoại. Trên các màn hình tiếp theo, hãy kích vào liên kết Delete Account, nhập lý do muốn xóa tài khoản, và bấm nút Delete My Account khi đã sẵn sàng, chọn "Yes, Delete My Account" để xác thực.

Anh Hào