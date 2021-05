Blog của ông Trump vắng người truy cập

Những bài viết trên trang blog của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tạo ra sức ảnh hưởng lớn như trước, theo Washington Post.

Theo số liệu của BuzzSumo, những bài đăng trên blog của ông Trump chỉ được chia sẻ trên Facebook khoảng 2.000 lần/ngày. Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ từng thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt tương tác cho mỗi bài đăng trên Twitter hoặc Facebook.

Ví dụ, đoạn tweet thông báo xét nghiệm dương tính với Covid-19 của ông Trump vào tháng 10/2020 ghi nhận hơn 1,6 triệu lượt thích trong vài giờ. Theo Washington Post, mức độ tương tác bài viết liên quan đến ông Trump giảm khoảng 95% trong vài tháng qua.

Sau khi bị cấm khỏi các nền tảng phổ biến như Facebook hay Twitter, ông Trump đã ra mắt trang blog vào đầu tháng 5 có tên From the Desk of Donald J. Trump (Từ bàn làm việc của Donald J. Trump) để cung cấp thông tin trực tiếp cho người theo dõi và giới truyền thông.

Lượt tương tác trên trang blog của ông Trump kém hơn so với khi ông còn hoạt động trên Facebook hay Twitter. Ảnh: From the Desk of Donald J. Trump.

Sau 3 tuần ra mắt, dữ liệu cho thấy lượng tương tác trên trang web này thấp hơn đáng kể so với khi ông Trump còn xuất hiện trên Facebook hay Twitter. Trang blog được thiết kế không giới hạn số chữ cái trong bài đăng.

Từng có báo cáo ghi rằng From the Desk of Donald J. Trump thu hút khoảng 212.000 lượt tương tác trong tuần đầu ra mắt, thấp hơn một số tweet của ông Trump. Peter Loge, Phó giáo sư Đại học George Washington nói rằng "ông Trump chỉ đang hét vào khoảng trống".

Trang blog của ông Trump từng bị gián đoạn vào ngày 15/5 sau khi đăng bài viết chưa được kiểm chứng về cáo buộc gian lận bầu cử tại Arizona. Sự cố kéo dài trong khoảng một giờ trước khi trang hoạt động trở lại.

Đầu tháng 5, quyết định của ban giám sát Facebook khiến tài khoản của cựu Tổng thống Trump bị khóa vô thời hạn. Quyền lựa chọn hiện nay sẽ nằm trong tay lãnh đạo Facebook. Họ có thể mở khóa tài khoản, hoặc cấm vĩnh viễn ông quay trở lại nền tảng.

Việc trang web cá nhân của cựu Tổng thống Mỹ không mấy thành công cho thấy động thái cấm cửa từ Twitter và các mạng xã hội đã tác động lớn đến khả năng giao tiếp với công chúng của ông Trump.

Đội ngũ của ông Trump được cho đang phát triển mạng xã hội mới, dự kiến ra mắt trong mùa hè năm nay. Business Insider cho biết ông Trump thường xuyên nghe báo cáo về dự án, với tên nội bộ là Trump Media Group.

(Theo Zing)