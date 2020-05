Đăng tin “Mark Zuckerberg qua đời ở tuổi 36” để thử khả năng chống tin giả của Facebook

Kết quả là hệ thống kiểm duyệt chống tin tức giả của Facebook hoạt động không được hiệu quả cho lắm.

Bên cạnh vấn đề bảo mật và thu thập dữ liệu người dùng, thì khả năng kiểm soát và chống tin giả của Facebook cũng khiến nhiều người lo ngại. Để thử tính hiệu quả của hệ thống chống tin giả trên mạng xã hội này, một trang web đã đăng tin sai sự thật về CEO Mark Zuckerberg, để xem Facebook sẽ xử lý như thế nào.

The Shovel và The Chaser, hai trang tin tức có trụ sở chính tại Úc, đã đăng tải những bài viết sai sự thật trên Facebook. Bài viết của The Shovel có tiêu đề là “Mark Zuckerberg - đã qua đời ở tuổi 36”. Còn bài viết của The Chaser gọi Mark Zuckerberg là “kẻ lạm dụng trẻ em”.

Tất nhiên, cả hai trang web này đều thừa nhận rằng tiêu đề giả mạo của bài viết chỉ nhằm kiểm tra khả năng chống tin giả của Facebook. Đây cũng được coi là lời thách thức, sau khi CEO Mark Zuckerberg có những phát ngôn về quyền tự do ngôn luận trên internet.

Trước đó, tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh nhằm tước bỏ tấm khiên bảo vệ các công ty internet, khiến các công ty này không còn khả năng miễn trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung người dùng chia sẻ trên nền tảng của họ. Mark Zuckerberg đã phản đối sắc lệnh này.

“Tôi tin rằng Facebook không nên đứng ở vị trí là người đánh giá sự thật của tất cả những gì mọi người nói trên mạng xã hội”, CEO Mark Zuckerberg cho biết: “Tôi nghĩ rằng các công ty tư nhân, đặc biệt là các công ty cung cấp nền tảng trực tuyến, đều không nên đứng ở vị trí đó”.

Trong những năm gần đây, Facebook đã nói lại rất nhiều lần rằng họ không muốn trở thành “người đánh giá sự thật”, trong bối cảnh mà lo ngại về vấn đề tin tức giả mạo ngày càng tăng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc Facebook muốn chối bỏ trách nhiệm, ngay cả khi người dùng đăng những tin tức sai sự thật và phạm pháp trên nền tảng của mình.

Business Insider đã gửi email để hỏi Facebook có biết về những bài đăng sai sự thật liên quan đến CEO Mark Zuckerberg hay không, tuy nhiên Facebook vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Hiện tại bài đăng của trang The Shovel vẫn còn trên Facebook, với caption “Zuckerberg đã qua đời vì virus Corona tại nhà riêng ở California ngày hôm nay”. Bài đăng của trang The Chaser cũng vẫn chưa bị gỡ bỏ.

(Theo GenK, BusinessInsider)

Facebook, YouTube xóa video thuyết âm mưu Plandemic về dịch Covid-19 Các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Vimeo đã xóa video thuyết âm mưu Covid-19 mang tên "Plandemic" đang được chia sẻ rộng rãi.