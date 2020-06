Nền tảng Apple News mất đi New York Times

New York Times là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên rút khỏi nền tảng tin tức tổng hợp Apple News. Họ cho biết Apple News hiếm khi mang đến mối quan hệ trực tiếp với độc giả và ít khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Tờ New York Times thông báo đã ngừng hợp tác với Apple News. Bắt đầu từ thứ Hai vừa rồi, các bài báo của New York Times không còn xuất hiện trong bảng tin tổng hợp Apple News, nền tảng có sẵn trên các thiết bị Apple.

New York Times là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên rút khỏi Apple News. Tờ báo này cho biết, Apple News hiếm khi mang đến mối quan hệ trực tiếp với độc giả và ít khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Thay vì tiếp tục hợp tác, tờ báo hy vọng sẽ có thêm độc giả trực tiếp đến trang web và ứng dụng di động của riêng mình, từ đó có thêm nguồn hỗ trợ cho các tác phẩm báo chí chất lượng.

Về phần mình, Apple chia sẻ rằng New York Times lâu nay chỉ cung cấp cho Apple News một vài bài mỗi ngày. Nền tảng này sẽ tiếp tục cung cấp cho độc giả tin tức đáng tin cậy từ hàng ngàn tờ báo trên thị trường.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ những sản phẩm báo chí chất lượng thông qua các mô hình kinh doanh đã được chứng minh hiệu quả về quảng cáo, đăng ký thuê bao và thương mại”, người phát ngôn của Apple phát biểu.

Apple tạo ra nền tảng tin tức của mình vào cuối năm 2015. Apple News được áp dụng cách tiếp cận trái ngược khi chỉ hợp tác với các hãng tin chính thống, dùng con người chứ không phải thuật toán để xếp hạng những tin bài hàng đầu.

Khả năng giới thiệu Apple News trên iPhone đã mang đến lượng độc giả hàng tháng khoảng 125 triệu người, khiến nền tảng này trở thành một trong những nguồn tin được đọc nhiều nhất trên thế giới.

Nhưng quảng cáo trong Apple News được đánh giá là tạo ra doanh thu khá thấp cho các hãng tin. Đối với bất kỳ thuê bao đăng ký nào được phát sinh từ ứng dụng, Apple đều cắt lấy 30%.

Trong khi đó tháng trước, New York Times cho biết rằng tổng số thuê bao độc giả trả phí của họ đã vượt mức 6 triệu người. Doanh thu của New York Times tăng lên từ các thuê bao báo điện tử, ngay cả khi tờ báo vật lộn với suy thoái quảng cáo do đại dịch Covid-19.

Anh Hào(Theo nytimes.com, 9to5mac.com)