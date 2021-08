Jeff Bezos hưởng lợi lớn nhờ Messi

Việc mua bản quyền phát sóng giải Ligue 1 tại Pháp có thể mang về doanh thu lớn cho nền tảng xem video Amazon Prime, qua đó tăng tài sản cho Chủ tịch công ty Jeff Bezos.

Vào giữa tháng 6, nền tảng phát video Amazon Prime đã mua bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu của Pháp trong 3 mùa liên tiếp từ mùa 2021/22 - 2023/24. Hai tháng sau, siêu sao Lionel Messi cập bến PSG, hứa hẹn mang lại sức hấp dẫn mới cho giải đấu này và người hưởng lợi trực tiếp chính là Amazon.

Dù chưa có thống kê, Entrepreneur cho rằng việc mua bản quyền giải Ligue 1, có sự góp mặt của Messi, sẽ giúp Amazon Prime thu hút nhiều người đăng ký, mang về doanh thu lớn cho Amazon và thậm chí tăng tài sản cho Chủ tịch công ty Jeff Bezos. Hiện nay, Amazon Prime có hơn 200 triệu người dùng trên toàn cầu.

Theo Bloomberg, thỏa thuận trị giá 333 triệu USD /năm cho phép Amazon phát sóng 304 trận tại giải VĐQG Pháp (Ligue 1), tương đương 8 trận/tuần. Gói bản quyền cũng bao gồm 10 trận được đánh giá hay nhất mùa, 66 trận hấp dẫn và 304 trận tại giải hạng 2 (Ligue 2).

Trong khi đó, 76 trận còn lại của Ligue 1 được chiếu trên kênh Canal+ của Pháp.

Nền tảng phát video Amazon Prime của Mỹ đã chi hơn 300 triệu USD mua bản quyền Ligue 1, giải đấu có sự góp mặt của Lionel Messi. Ảnh: PSG.

"Thỏa thuận đánh dấu kỷ nguyên mới cho Ligue 1 khi lần đầu tiên các trận đấu được phát sóng trên nền tảng trực tuyến", Amazon cho biết. Thông tin được công bố sau khi siêu sao Lionel Messi đặt chân đến Paris Saint-Germain (PSG), đội bóng đang chơi tại Ligue 1.

Nhờ thắng gói bản quyền, 36/38 trận của Messi với PSG sẽ được phát sóng trên Amazon Prime.

Đối với Amazon Prime, đây là hợp đồng phát sóng bóng đá lớn nhất mà nền tảng từng sở hữu. Trước đó, dịch vụ này đã mua gói bản quyền phát sóng một số trận của giải Premier League (Anh), phát Champions League tại Italy, Đức và giải Bóng bầu dục Mỹ (NFL).

Theo Financial Times, số tiền 333 triệu USD của Amazon thấp hơn khá nhiều so với hợp đồng trước đó của Mediapro với Cơ quan Điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP). Hợp đồng của Mediapro để phát sóng 80% giải Ligue 1 trị giá khoảng 941 triệu USD /năm nhưng đã sớm đổ bể vào cuối năm 2020 do công ty này trễ hẹn thanh toán.

Điều đó khiến giải Ligue 1 không có đài phát sóng chính thức, sa lầy vào cuộc chiến pháp lý khiến nhiều câu lạc bộ rơi vào khủng hoảng tài chính. Sự xuất hiện của Amazon được nhiều người tại Ligue 1 gọi là "vị cứu tinh".

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Amazon với LFP khiến ban lãnh đạo Vivendi, tập đoàn sở hữu Canal+ không hài lòng bởi trước đó, công ty này đã đồng ý trả 388 triệu USD /năm, tức là cao hơn cả số tiền Amazon bỏ ra chỉ để phát sóng 2 trận/vòng (tương đương 20% giải đấu). Đại diện Canal+ đe dọa sẽ ngừng phát Ligue 1, nhưng không nói rõ có tiếp tục thanh toán hợp đồng hay không.

(Theo Zing)