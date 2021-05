Khách sạn, làng du lịch phải công khai mã QR an toàn phòng dịch Covid-19

Tất cả cơ sở lưu trú du lịch như: khách sạn, làng du lịch, nhà nghỉ du lịch… phải công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để du khách du có thể kiểm tra, giám sát mức độ an toàn phòng dịch Covid-19.

Đây là một nội dung mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện.

Để chủ động ứng phó trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19, UBND các tỉnh, thành phố Trung ương cần yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.

Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động không kinh doanh, vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống.

Việc các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá trên trang safe.tourism.com.vn sẽ được liên thông và hiển thị trực tiếp trên app “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Theo hướng dẫn trước đó của Bộ VHTT&DL, để đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19, các cơ sở lưu trú du lịch cần truy cập vào trang http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản; và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống.

Việc các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR an toàn phòng dịch Covid-19 sẽ giúp khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi dùng dịch vụ. (Ảnh minh họa: vietnamtourism.net.vn)

Mã QR các cơ sở lưu trú du lịch được yêu cầu công bố tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát là mã QR được tạo trong tài khoản của mỗi đơn vị khi đăng ký vào hệ thống an toàn Covid-19 thành công.

Việc công bố mã QR này nhằm mục đích giúp cho khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 của cơ sở thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Bộ VHTT&DL đề nghị các UBND tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm những cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, chỉ cho phép cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Trước đó, trong kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là tại những nơi thường xuyên tập trung đông người như bến xe, sân bay, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú…; yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19.

Liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn của các địa điểm công cộng trên toàn quốc, trong khuôn khổ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, hệ thống bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 đã được khởi động từ đầu tháng 10/2020.

Hệ thống bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 cung cấp thông tin công khai được cập nhật liên tục hàng ngày từ các địa điểm công cộng trên cả nước.

Gồm các tiện ích trên nền tảng bản đồ số Việt Nam Vmap.vn, hệ thống bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 (Antoancovid.vn) thể hiện thời gian thực về tình hình an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người. Được biết, hiện hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia của ngành VHTT&DL đã liên thông dữ liệu với bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19.

Trên bản đồ chống dịch, các cơ sở, địa điểm công cộng hằng ngày kiểm tra và cam kết đã hoàn thành các tác vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch; đồng thời hệ thống cũng cho phép người dân phản hồi nếu phát hiện những điểm chưa đúng.

Hệ thống bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 khi được triển khai toàn diện sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý trong phòng chống dịch, đồng thời tạo sự yên tâm cho cộng đồng khi thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch… Đây cũng là một trong 5 giải pháp công nghệ Bộ TT&TT đã đề nghị các địa phương triển khai áp dụng để giúp toàn xã hội, người dân và doanh nghiệp duy trì trạng thái “bình thường mới”.

M.T

Theo quy định, các loại cơ sở lưu trú du lịch gồm có: khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú du lịch khác.