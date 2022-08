ECQ Global đầu tư vào CyberJutsu để đào tạo về bảo mật

Công ty TNHH ECQ Global (“ECQ”) chính thức ký kết đầu tư vào Công ty Cổ phần CyberJutsu nhằm phát triển CyberJutsu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu vực ASEAN và Quốc tế ở lĩnh vực đào tạo Bảo mật Công nghệ thông tin (CNTT).

Ngày 22 tháng 08, Công ty TNHH ECQ Global (“ECQ”) chính thức ký kết đầu tư vào Công ty Cổ phần CyberJutsu (“CyberJutsu”) nhằm phát triển CyberJutsu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu vực ASEAN và Quốc tế ở lĩnh vực đào tạo Bảo mật CNTT, đặc biệt tập trung vào phân khúc kỹ thuật tấn công và phòng thủ, bảo mật ứng dụng trong lập trình; đồng thời chịu trách nhiệm phát triển nội dung đào tạo cho sản phẩm Cyber Range của ECQ.

Ngoài ra, ECQ sẽ phối hợp cùng đối tác chiến lược là Công ty TNHH SkillSpar (“SkillSpar”) để truyền tải và phân phối sản phẩm của CyberJutsu.

Với sự thỏa thuận hợp tác này, Công ty TNHH ECQ Global cam kết:

Tập trung nguồn lực và công nghệ để xây dựng và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ đào tạo Bảo mật CNTT của CyberJutsu. Trọng tâm là bảo mật ứng dụng trong lập trình, kỹ thuật tấn công và phòng thủ.

Hỗ trợ truyền tải các sản phẩm và dịch vụ đào tạo của CyberJutsu trên nền tảng SkillSpar để thúc đẩy thương mại.

Đại diện SkillSpar, ECQ Global và CyberJutsu tham gia Lễ ký kết hợp tác

Phát biểu tại sự kiện, ông Bobby Tay, CEO của ECQ Global, đánh giá: “Thoả thuận đầu tư đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của ECQ. Mối quan hệ hợp tác giữa ECQ và CyberJutsu mang lại nhiều thế mạnh, cung cấp những giải pháp toàn diện và đột phá để kiến tạo nên một môi trường đào tạo An ninh mạng thực chiến chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn đem lại những giá trị và kiến thức thực tiễn dựa trên các dự án, kinh nghiệm thật của ECQ trong suốt 15 năm làm tư vấn bảo mật; từ đó tìm kiếm và phát triển những tinh anh trong ngành An toàn thông tin thông qua các khoá đào tạo của CyberJutsu trên nền tảng SkillSpar.”

Ông Nguyễn Mạnh Luật, đồng sáng lập CyberJutsu chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng lần hợp tác này. ECQ có đội ngũ hacker chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm thử bảo mật cho các hệ thống tầm cỡ. Đây là cơ hội để chúng tôi có thêm tài liệu đáp ứng cho việc phát triển và đẩy mạnh nội dung, tăng tính chuyên môn của khoá học, đưa các khoá đào tạo của CyberJutsu tiếp cận được gần với những gì đang diễn ra trong thực tế. Ngoài ra, giảng dạy trên nền tảng SkillSpar giúp cho việc giả lập môi trường thực hành trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp; góp phần cho kiến thức truyền tải tới học viên sống động và hấp dẫn hơn. Đây sẽ là bước nhảy vọt trong nội dung và phương thức đào tạo của chúng tôi.”

Ông William Mah, đồng sáng lập SkillSpar cho biết: “SkillSpar là nền tảng đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật, kiểm tra các kĩ năng thực chiến thông qua các bài lap và hệ thống mô phỏng phishing, mô phỏng mạng IT/OT. Chúng tôi rất vinh dự khi được trở thành đơn vị phát hành các khoá đào tạo của CyberJutsu - một công ty có kinh nghiệm và tâm huyết trong việc đào tạo học viên ngành An ninh mạng.”

Về Công ty TNHH ECQ GLOBAL PTE. (ECQ):

ECQ là một Công ty An ninh mạng cung cấp các dịch vụ và giải pháp bảo mật tấn công, tập trung vào tấn công và phòng thủ chủ động. Kể từ khi thành lập, ECQ cung cấp các dịch vụ tư vấn bảo mật cao cấp cho khách hàng trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng trọng yếu, các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan chính phủ.

“Tấn công là phòng thủ” là giá trị cốt lõi trong chiến lược bảo mật của ECQ dành cho khách hàng. ECQ xác định mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật thông qua các dịch vụ đánh giá bảo mật tấn công; đánh giá các tác động tiềm ẩn của doanh nghiệp dựa trên mức độ rủi ro từ đó xác định cách thiết kế và quản lý bảo mật mạng. Các dịch vụ và giải pháp bảo mật của ECQ cung cấp cho khách hàng khả năng tích hợp bảo mật CNTT vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với các nguồn lực và công nghệ tiên tiến hiệu quả nhất.



Về Công ty TNHH SkillSpar:

SkillSpar cung cấp nền tảng Đào tạo - Kiểm tra kỹ năng thực chiến - Mô phỏng. Cho phép giảng viên các đơn vị đào tạo cung cấp khoá học, giảng dạy và giả lập các tình huống trực tiếp trên nền tảng; giúp việc tương tác giữa giảng viên và học viên trở nên dễ dàng.



Về Công ty Cổ phần CyberJutsu:

CyberJutsu là trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng về An Toàn Thông Tin. Bên cạnh các khóa học chuyên môn, CyberJutsu còn là kênh chia sẻ và cập nhật kiến thức về An Toàn Thông Tin cho các bộ, ngành, cơ quan, tới các doanh nghiệp và học viên trên toàn quốc.

An Nhiên