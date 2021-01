Tại sao Bitcoin tăng giá mạnh ngày nghỉ lễ, cuối tuần?

Bitcoin liên tục biến động giá mạnh vào những ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ gần đây, tính từ đầu tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021. Khối lượng giao dịch trên 6 sàn tiền mật mã lớn cao hơn 10% vào các ngày cuối tuần giai đoạn vừa qua.

Ngày Thứ Bảy đầu tiên của năm nay, 2/1/2021, khi nhiều người vẫn còn đang sống trong không khí đón chào năm mới, Bitcoin âm thầm vượt qua ngưỡng 30.000 USD lần đầu tiên. Bước tăng trưởng 10% một ngày duy nhất này là một trong những sự kiện đột biến vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ gần đây, tính từ đầu tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, đưa Bitcoin tăng 2/3 giá trị.

Trang CryptoCompare nghiên cứu thấy rằng, khối lượng giao dịch trên 6 sàn tiền mật mã lớn đã cao hơn 10% vào các ngày cuối tuần so với trong tuần giai đoạn vừa qua. Đây là một sự thay đổi lớn so với 11 tháng trước, khi khối lượng giao dịch cuối tuần thấp hơn 13% so với khung thời gian giao dịch truyền thống.

Trong hình là biểu đồ so sánh giá trị giao dịch Bitcoin những ngày trong tuần và cuối tuần. Khối lượng giao dịch trên 6 sàn tiền mật mã lớn cao hơn 10% vào các ngày cuối tuần giai đoạn vừa qua.

Những ngày cuối tuần đột biến đang đặt ra thử thách mới cho người chơi “tiền ảo” trên thị trường, dù lớn hay nhỏ, khi phải bố trí thời gian và nhân lực làm việc ngoài khung giờ truyền thống, nếu không muốn bỏ lỡ các biến động giá sinh lãi lớn hoặc gây thiệt hại nặng nề.

Sự tham gia ngày càng tăng của nhà đầu tư lớn ở Mỹ, như các quỹ phòng hộ trên thị trường, đã thúc đẩy giá Bitcoin tăng mạnh, đặc biệt khi họ sử dụng thủ thuật giao dịch. Các nhà đầu tư này thường mua và bán Bitcoin theo những phần chia nhỏ để không tạo biến động giá quá mạnh.

Kỹ thuật này được sử dụng bởi công ty phần mềm Mỹ MicroStrategy để mua Bitcoin vào tháng 12/2020, khi đó tổng trị giá 425 triệu USD, được hỗ trợ bởi sàn giao dịch Coinbase. Nhưng kỹ thuật này cũng có thể tạo biến động giá vào cuối tuần, khi tính thanh khoản giảm.

Blair Halliday, người đứng đầu sàn giao dịch Gemini thị trường Anh chia sẻ: “Trước đây, các nhà đầu tư thường mua một số lượng chia nhỏ vào những thời điểm nhất định, thường vào các ngày trong tuần. Nhưng vì số lượng mua bán là quá lớn, một số giao dịch sẽ chuyển sang ngày cuối tuần".

Nhìn chung, biến động giá vào ngày nghỉ có thể được giải thích vì có ít Bitcoin thực sự sẵn sàng giao dịch trên sàn, mà khối lượng giao dịch vẫn cao. Các kỹ thuật giao dịch khác cũng khuếch đại sự biến động.

Thứ Sáu tuần trước, Bitcoin đạt mức kỷ lục 42.000 USD cũng vì dấu ấn của các nhà đầu tư lớn của Mỹ. Đến đầu tuần này, Bitcoin giảm xuống còn khoảng 35.000 USD.

Scott McKim, người đứng đầu bộ phận giao dịch của một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số trụ sở tại Gibraltar đã mở máy và làm việc trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bên gia đình bạn gái. Ông chia sẻ: “Bitcoin không bao giờ ngủ và tôi có lẽ cũng không nên ngủ”.

“Chúng tôi luôn giao dịch vì người ta có nhu cầu, và thị trường hoạt động 24/7/365. Chúng tôi cần đáp ứng nhu cầu khi khách hàng muốn giao dịch vào tối Thứ Sáu, hay sáng Chủ nhật”, McKim khẳng định.

Điểm tích cực là nếu giá Bitcoin biến động vào cuối tuần, nhà đầu tư cũng có thể phản ứng ngay.

