Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ vào các chiến dịch truyền thông tiếp thị

Cuộc thi trực tuyến “Creativity: The Game Changer” là sân chơi nhằm khuyến khích, hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới ứng dụng công nghệ vào các chiến dịch truyền thông tiếp thị, giúp gia tăng trải nghiệm thương hiệu.

Cuộc thi trực tuyến “Creativity: The Game Changer” (Sáng tạo: Yếu tố thay đổi cục diện) do Đại học RMIT và The Digital Lab tổ chức.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/12/2021 và trực tuyến trên toàn thế giới dành cho những sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp 1 năm mang quốc tịch Việt Nam với độ tuổi từ 18 – 25, thuộc các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Cuộc thi trực tuyến “Creativity: The Game Changer” có chủ đề Thách thức mọi giới hạn - Bệ phóng cho sự đổi mới.

Với chủ đề “Thách thức mọi giới hạn. Bệ phóng cho sự đổi mới”, cuộc thi hướng đến 2 yếu tố không thể thiếu, đó là: Ứng dụng công nghệ - được định nghĩa là các ý tưởng mang tính cách mạng, đột phá và phù hợp với thương hiệu cũng như các phương pháp tư duy kết hợp với công nghệ tương lai, hỗ trợ tạo ra giải pháp cho các vấn đề về thương hiệu hoặc xã hội; Trải nghiệm thương hiệu - Ý tưởng phải chứng minh cách đạt được định vị thương hiệu thông qua việc ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ, trong đó, trải nghiệm khách hàng hoặc mô hình xây dựng mối quan hệ với khách hàng là một phần không thể thiếu của chiến dịch.

Các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi “Creativity: The Game Changer” theo nhóm với 3 thành viên để nghiên cứu tình huống và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ tích hợp trong một chiến dịch truyền thông qua 3 vòng thi theo đề bài.

Để đăng ký tham gia cuộc thi, các đội cần điền thông tin và nộp hồ sơ tại đây. Ban tổ chức cũng lưu ý, hồ sơ bắt buộc phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Đề bài sẽ được doanh nghiệp đưa ra vào ngày 29/10/2021 để thách thức các thí sinh phát triển một giải pháp đổi mới dựa trên nghiên cứu của họ để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp hoặc xã hội. Các thí sinh sẽ phát triển một giải pháp sáng tạo có sử dụng công nghệ cho chiến dịch marketing hoặc giới thiệu mô hình trải nghiệm thương hiệu mới như một phần của chiến dịch truyền thông.

Đặc biệt, cuộc thi có sự đồng hành của tựa game VALORANT được phát hành tại Việt Nam bởi VNG. Với tư cách là đơn vị đồng hành, VALORANT sẽ chia sẻ tình huống thực tế với các vấn đề tồn tại của thương hiệu cũng như các cơ hội thị trường tiềm năng để các thí sinh đưa ra giải pháp cho thương hiệu thông qua các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Theo Tiến sĩ Hồ Phú Hải, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, sinh viên Việt Nam có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng chưa có được nhiều cơ hội mài giũa cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. “Cuộc thi này là một cơ hội để các bạn sinh viên áp dụng những kiến thức được học tại nhà trường, cùng với sự dẫn dắt của các chuyên gia đầu ngành để đưa ra những chiến lược đổi mới và mang tính thực tiễn cao nhằm kết nối khách hàng với thương hiệu”, Tiến sĩ Hồ Phú Hải nhấn mạnh.

Qua từng vòng thi, thí sinh sẽ có cơ hội phát triển và hoàn thiện ý tưởng thông qua các hội thảo độc quyền nhằm đào tạo thí sinh trong cuộc thi, với sự hướng dẫn của những chuyên gia đầu ngành đến từ đại học RMIT và từ kết nối của các công ty tư vấn tiếp thị và giải pháp số hàng đầu như MullenLowe Mishra, the Digital Lab, BrandsVietnam, hiện là các đối tác chiến lược của cuộc thi.

Bên cạnh giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, đội giành ngôi Quán quân của cuộc thi còn nhận được cơ hội thực tập tại VALORANT. Giải thưởng cho đội Á quân và Khuyến khích lần lượt là 15 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả các thí sinh thắng giải sẽ được tham gia miễn phí khóa học về Tư duy thiết kế thực chiến tại The Digital Lab.

