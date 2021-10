Phiên bản mới PC-Covid cải thiện tính năng thẻ thông tin Covid, áp dụng được cho từng tỉnh

Cùng với mã QR an toàn, phiên bản 4.0.4 của app phòng chống dịch PC-Covid còn được cải thiện tính năng thẻ thông tin Covid-19, cho phép áp dụng theo quy định từng địa phương. Phiên bản mới đã được Apple, Google duyệt đưa lên các kho ứng dụng.

Phiên bản mới đã có mặt trên cả 2 kho ứng dụng

Chiều nay, ngày 7/10, Google đã duyệt đưa phiên bản 4.0.4, phiên bản mới nhất của ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid lên kho ứng dụng. Trước đó, từ sáng ngày 6/10, phiên bản 4.0.4 dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS đã có mặt trên Apple Store.

Để cập nhật phiên bản mới, người dùng thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS cần truy cập vào kho App Store, tìm PC-Covid và bấm cập nhật.

Với những người dùng thiết bị Android, do mới được Google duyệt đưa lên CH Play vào chiều nay nên chỉ có một số người có thể cập nhật. Google sẽ phân phối phiên bản 4.0.4 đến người dùng trong thời gian sắp tới.

Phiên bản mới nhất của PC-Covid hiện đã có mặt trên cả 2 kho ứng dụng Apple Store và CH Play.

Một thay đổi, điều chỉnh lớn của phiên bản mới 4.0.4 của app PC-Covid so với các phiên bản trước là mã QR an toàn.

Cụ thể, mã QR mặc định trong phiên bản nâng cấp sẽ chỉ quét được bởi ứng dụng PC-Covid, quét bằng các ứng dụng khác hoặc camera điện thoại sẽ chỉ thấy thông tin đã được mã hóa, che bớt các ký tự chứa thông tin định danh người dùng. Điều này nhằm tránh nguy cơ bị lộ thông tin qua ảnh chụp mã QR.

Nhóm phát triển cũng để chế độ mặc định trên ứng dụng là mã QR an toàn này. Khi muốn hiển thị mã QR gốc, người dùng chỉ cần chạm nhẹ vào vị trí mã, mã gốc sẽ hiển thị sau đó tự động trở về mã QR mặc định sau 60 giây.

Theo chia sẻ trước đó của đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, trong lộ trình hoàn thiện ứng dụng PC-Covid, nhóm phát triển tính tới cả việc nhúng chữ ký số trong QR Code nhằm đảm bảo tính xác thực, chống chối bỏ của thông tin lưu trong mã.

Tính năng thẻ thông tin Covid được cải tiến, thông minh hơn

Phiên bản 4.0.4 cũng cải thiện tính năng thẻ thông tin Covid-19. Theo đó, dựa vào thông tin khai báo y tế hoặc quét mã QR gần nhất, thẻ sẽ tự động đổi màu theo tiêu chí của địa phương đó, hoặc người dùng có thể lựa chọn địa phương, ứng dụng cũng hiển thị loại thẻ tương ứng theo quy định của tỉnh, thành phố đó.

Bên cạnh đó, trong phiên bản mới, màu của giao diện ứng dụng PC-Covid đã được chuyển sang màu xanh nhạt. Thay đổi này nhằm giúp người dùng phân biệt với màu thẻ xanh Covid ở tính năng Thẻ thông tin Covid của ứng dụng.

Trước đó, trong các phiên bản cũ, ứng dụng PC-Covid thiết kế giao diện mặc định có màu xanh đậm với mã QR đen. Còn trên Thẻ thông tin Covid (thẻ xanh/vàng/đỏ), màu mã QR được đổi tương ứng với màu thẻ. Dẫu vậy, những ngày qua, vẫn có nhiều người nhầm rằng họ đã được cấp thẻ xanh Covid. "Đây chính là lý do chúng tôi thay đổi màu giao diện mặc định trong phiên bản cập nhật mới của PC-Covid", đại diện nhóm phát triển chia sẻ.

Ngoài ra, bản cập nhật mới cũng sửa một số lỗi về giao diện và tối ưu hóa hiệu năng. Đơn cử như, so với các bản phát hành trước, menu ứng dụng hiện có thêm tiện ích hướng dẫn sử dụng, bỏ tiện ích Lịch.

PC-Covid là ứng dụng tổng hợp các tính năng hiện có của các app (ứng dụng) chống dịch Covid như NCOVI, Bluezone, VHD bao gồm: Khai báo y tế; Phản ánh; Quét mã QR; Tiếp xúc gần; Thông tin tiêm, xét nghiệm... Các tính năng này được Trung tâm công nghệ thiết kế lại sao cho thuận tiện nhất với người dùng trên PC-Covid.

PC-Covid được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý), Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và Cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

Những vấn đề xảy ra trong ngày đầu tiên ra mắt ứng dụng được lý giải là bởi lượng người truy cập tương đối đông. Cùng với đó, người dùng thực hiện tải ứng dụng và đồng bộ dữ liệu khá lớn trong khi hệ thống dữ liệu vẫn trong quá trình chuyển đổi, vì thế đã xảy ra một số trục trặc.

Những ngày qua, các ý kiến phản ánh, góp ý của người dùng đều được nhóm phát triển PC-Covid nghiêm túc lắng nghe và điều chỉnh, cải thiện giúp ứng dụng hoạt động ổn định hiệu quả hơn. Dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm của nhiều người dân cũng được cập nhật đầy đủ hơn.

Tính đến hết ngày 6/10, ứng dụng PC-Covid đã có gần 50,4 triệu lượt tải và hơn 25,4 triệu người dùng thường xuyên. Top 10 địa phương có tỷ lệ người dùng PC-Covid trên dân số cao hơn cả là Bình Dương, Bắc Ninh, TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang và Bình Phước.

Trong thời gian tới, ứng dụng PC-Covid sẽ tiếp tục được cập nhật để thuận tiện, an toàn hơn cho người dùng, cũng như phù hợp với chiến lược phòng chống dịch.

Vân Anh