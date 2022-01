Tăng trưởng quý 4 giúp bán lẻ công nghệ vượt đại dịch

Doanh số kỷ lục trong quý 4/2021 giúp ngành bán lẻ công nghệ hồi phục và vượt lên sau một năm sóng gió.

Ngay khi cả nước mở cửa sau thời gian dài giãn cách, tháng 10/2021 được các nhà bán lẻ công nghệ khẳng định có doanh thu cao nhất năm. Điều này dẫn đến quý 4 trở thành quý cứu các doanh nghiệp vượt qua đại dịch sau một năm sóng gió. Theo Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), quý 4 năm 2021 là quý kinh doanh tốt nhất lịch sử công ty, tháng 10/2021 cũng có là tháng có doanh số cao nhất kể từ khi thành lập.

Khách hàng đông đúc trở lại tại siêu thị bán lẻ công nghệ sau giãn cách. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thế Giới Số (HoSE: DGW) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục với các con số lần lượt: 7.922 tỷ và 327 tỷ đồng. So với cùng kỳ, ghi nhận sự tăng trưởng 98,2% doanh thu và 284,7% lợi nhuận.

Cả năm 2021, Digiworld đạt 20.846 tỷ doanh thu, 640,6 tỷ lợi nhuận, tăng 66,3% và 153,2% so với cùng kỳ. Công ty đạt 137% kế hoạch doanh thu và 213,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Để có quý 4 thành công, lệnh nới lỏng giãn cách đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Điều này dẫn đến sức mua dồn nén của người tiêu dùng một thời gian dài được mở ra. Thêm vào đó, khai giảng năm học mới cộng với nhu cầu làm việc từ xa khiến nhu cầu sản phẩm công nghệ tăng lên. Cuối cùng, sự ra mắt dòng iPhone 13 cũng góp phần lớn vào doanh thu bán lẻ.

Tại Digiworld, ngành hàng laptop và máy tính bảng tăng trưởng vượt trội nhất với 3.340 tỷ doanh thu – tăng 179% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này do giãn cách xã hội nới lỏng, các đơn hàng tắc nghẽn trong quý 3 được giải phóng. Ngoài ra, lượng đơn hàng lớn của thời điểm “Back to school” quý 4 – mùa xu hướng học tập làm việc tại lên ngôi, máy tính càng thêm thiết yếu.

Dù tăng trưởng không được như mảng máy tính, song ngành điện thoại di động đóng góp doanh thu lớn nhất cho Digiworld trong quý 4 và cả năm 2021, cụ thể là 3.497 tỷ đồng – tăng 57% so với Q4/2020.

Sau quý 3 – quý thấp điểm của mảng sản phẩm này trong năm và cũng là lúc doanh thu bị ảnh hưởng khi điện thoại di động không là hàng thiết yếu - thì vào quý 4, mảng này đã trở lại cùng lượng lớn nhu cầu bị tắc nghẽn từ trong dịch. Doanh thu lớn của mảng này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ra mắt các sản phẩm mới của các hãng như Xiaomi, Apple, Huawei với các sản phẩm Mi, Redmi 11, iPhone 13.

Quý 4 tăng trưởng bứt phá cũng giúp hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đạt tăng trưởng dương cho cả năm 2021. Trước đó, chuỗi này phải tạm đóng hoặc hạn chế bán hàng gần 2.000 cửa hàng trong hầu hết thời gian quý 3.

Tại chuỗi này, thiết bị di động là động lực tăng trưởng chính nhờ hưởng lợi từ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch. Máy tính xách tay (laptop) tăng trưởng 58% so với 2020, máy tính bảng (tablet) và điện thoại tăng trưởng lần lượt 40% và 17%.

Trong tháng 10/2021, ngành hàng điện thoại tại MWG tăng trưởng 68% về doanh thu với chương trình chào bán sản phẩm iPhone 13. Riêng điện thoại chiếm hơn 45% tổng doanh số của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Trước đó, ngay khi cả nước mở cửa giai đoạn tháng 10, nền tảng thanh toán Payoo dựa trên số liệu của công ty đánh giá lĩnh vực điện thoại, điện máy ghi nhận sự hồi phục nhanh nhất. Trong đó, nhóm cửa hàng nhỏ lẻ có mức độ tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Ở các chuỗi cửa hàng điện máy lớn, doanh thu đạt mức 70 - 90% so với trung bình hồi giữa năm.

Không ngoài dự đoán, báo cáo của Payoo nhận định quá trình học online và nhu cầu mua sắm thiết bị phục vụ học tập là một trong những động lực lớn thúc đẩy sự hồi phục nhanh của các nhà bán lẻ hàng điện tử, điện máy giai đoạn quý 4 vừa qua.

Hải Đăng