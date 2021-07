Thách thức nhà quản lý, ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc gánh hậu quả chưa từng có

Theo Bloomberg, nhà chức trách Trung Quốc đang cân nhắc hình phạt nghiêm trọng, có thể vô tiền khoáng hậu, đối với Didi Global sau vụ IPO gây tranh cãi tháng trước.

Nguồn tin giấu tên của Bloomberg tiết lộ, nhà chức trách xem việc Didi Global quyết định IPO bất chấp khuyến nghị của Cơ quan quản lý không gian mạng (CAC) là lời thách thức. Quan chức của CAC, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia, Bộ Tài nguyên, cùng các cơ quan thuế, giao thông, chống độc quyền đã bắt đầu điều tra tại văn phòng Didi.

Theo nguồn tin, nhà quản lý cân nhắc một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm tiền phạt, tạm dừng một số hoạt động hay giới thiệu nhà đầu tư quốc doanh. Thậm chí, còn có phương án buộc Didi hủy niêm yết tại Mỹ.

Các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn sơ bộ, kết quả có thể thay đổi. Bắc Kinh có khả năng trừng phạt Didi nặng hơn so với Alibaba, công ty vừa nhận án phạt kỷ lục 2,8 tỷ USD.

Ban đầu, vụ IPO của Didi được xem là thành công lớn khi huy động được 4,4 tỷ USD sau vài năm khó khăn. Nó biến đồng sáng lập Cheng Wei thành tỷ phú. Song, chỉ vài ngày sau, CAC thông báo đánh giá an ninh mạng với thực hành dữ liệu của công ty và cấm ứng dụng khỏi các chợ ứng dụng. Cổ phiếu Didi nhanh chóng giảm giá.

Nguồn tin cho hay, nhà chức trách phần lớn ủng hộ ý tưởng IPO, song bày tỏ lo ngại về thực hành bảo mật dữ liệu của Didi từ tháng 4. Họ hối thúc Didi bảo đảm an ninh dữ liệu trước khi tiến hành IPO hoặc chuyển địa điểm IPO sang Hong Kong hoặc đại lục, nơi rủi ro tiết lộ thông tin thấp hơn. Họ không công khai cấm Didi IPO tại Mỹ, nhưng cảm thấy Didi có thể hiểu được điều đó.

Bản thân CAC cũng bị chỉ trích do Didi IPO, khi một quan chức hàng đầu chất vấn vì sao cơ quan này không cấm công ty lên sàn.

Nhà phân tích Feng Chucheng nhận xét, Bắc Kinh muốn ngành Internet hiểu an ninh mạng và an ninh dữ liệu nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Có thể hi sinh lợi nhuận của một công ty khi an ninh mạng và an ninh dữ liệu có nguy cơ rủi ro.

Từ cuối năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu điều tra Alibaba, Meituan và khẳng định muốn ngăn chặn các hãng công nghệ lớn lạm dụng quyền lực, tổn hại đến các startup mới.

Du Lam (Theo Bloomberg)