Xuất khẩu điện thoại, linh kiện đạt 29,3 tỷ USD trong 7 tháng năm 2021

Điện thoại, linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam khi thu về 29,35 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Điện thoại, linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. (Ảnh: TNO)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 7 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng trước, trong bối cảnh nhiều mặt hàng xuất khẩu sụt giảm.

Trước đó, vào tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã giảm thấp nhất kể từ đầu năm với 2,7 tỷ USD.

Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng điện thoại và các loại và linh kiện đã mang về cho Việt Nam 29,35 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại có diễn biến ngược lại so với nhóm hàng điện thoại. Theo đó, kim ngạch nhóm hàng vi tính, sản phẩm điện tử sụt giảm 15,5% so với tháng trước khi trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2021 đạt 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng năm 2021 ước đạt 27,36 tỷ USD, vẫn tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nhưng sản xuất một số nhóm hàng công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng qua vẫn tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, nhóm linh kiện điện thoại tăng tới 40%; sản xuất điện thoại di động tăng 14,1%.

Theo thống kê của Bộ Công thương, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã sản xuất trên 128 triệu chiếc điện thoại di động.

Duy Vũ