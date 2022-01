Trung Quốc chính thức ra mắt ví nhân dân tệ điện tử

Trung Quốc tiến thêm một bước quan trọng hiện thực hóa tham vọng phát triển tiền số quốc gia khi ra mắt ứng dụng ví dành cho đồng nhân dân tệ điện tử - e-CNY - trên cả 2 nền tảng iOS và Android.

Một người dân Tô Châu sử dụng nhân dân tệ điện tử trong giai đoạn thí điểm. (Ảnh: Orange Wang)

Trước đó, phiên bản dùng thử của ứng dụng tiền điện tử này chỉ có thể tải về với các đường link riêng tư và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, sang phiên bản mới nhất, những người dùng mới đăng ký sẽ bị giới hạn bởi vị trí địa lý, tùy thuộc vào các thành phố có nằm trong chương trình thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hay không.

Các thành phố có thể sử dụng bao gồm: Thẩm Quyến, Tô Châu, Hùng An, Thượng Hải, Hải Nam, Trường Sa, Tây An, Thanh Đảo và Đại Liên, cũng như các địa điểm diễn ra thế vận hội mùa đông năm nay do Bắc Kinh tổ chức.

Ứng dụng ra mắt chỉ vài tuần trước Tết nguyên đán, thời điểm người dân đại lục có truyền thống lì xì lẫn nhau dưới dạng bao lì xì kỹ thuật số.

Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số thuộc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã phát triển đồng nhân dân tệ điện tử để thay thế tiền giấy và tiền xu đang lưu hành tại quốc gia này.

Tuy nhiên, các công cụ thanh toán điện tử thương mại phổ biến như Alipay của Ant Group hay WeChat Pay của Tencent Holding, đều cho phép người dùng nạp tiền, chuyển tiền và thanh toán với mã QR và NFC như ứng dụng vừa ra mắt, do đó người tiêu dùng có rất ít động lực để chuyển sang đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Ông Mu Changchung, Giám đốc Viện nghiên cứu tiền tệ kỹ thuật số cho biết, tính tới thời điểm tháng 10/2021, có khoảng 140 triệu người dân Trung Quốc có tài khoản đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, với tổng giao dịch tích lũy đạt 62 tỷ nhân dân tệ (9,7 tỷ USD) từ khi ra mắt.

Trái lại, theo báo cáo của Ant Group, tính tới tháng 6/2020, có hơn 1,3 tỷ người dùng và giá trị thanh toán tổng cộng đạt 118 ngàn tỷ nhân dân tệ trên Alipay – dịch vụ thanh toán do tập đoàn Alibaba phát triển.

Để khuyến khích người dân sử dụng đồng nhân dân tệ điện tử, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành tặng tiền thông qua các chương trình xổ số. Tháng 10/2020, thành phố Thẩm Quyến phát hành 50.000 phong bì kỹ thuật số, mỗi chiếc có 200 nhân dân tệ. Sau đó 2 tháng, Tô Châu cũng đã tặng tổng cộng 20 triệu nhân dân tệ kỹ thuật số cho 100.000 cư dân thành phố.

Bên cạnh nền tảng chính thức là ví e-CNY, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, tên khác là Đồng tiền số thanh toán điện tử (DCEP), còn có thể được truy cập thông qua ví điện tử của các ngân hàng trong nước như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Xây Dựng, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông, Ngân hàng Bưu điện… hoặc ngân hàng MYBank được hậu thuẫn bởi AntGroup và WeBank, do Tencent đồng sáng lập.

Mặc dù đồng nhân dân tệ điện tử nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và sự chú ý của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn chưa công bố thời gian chính thức ra mắt đồng tiền này.

Bắc Kinh cũng cho biết, khách du lịch người nước ngoài không cần tài khoản tại hệ thống ngân hàng Trung Quốc mà vẫn có thể sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong thời gian diễn ra thế vận hội mùa đông, dự kiến bắt đầu từ ngày 4/2 tới đây.

Vinh Ngô (Theo SCMP)