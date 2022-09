VETC muốn sớm đưa 2,3 triệu tài khoản giao thông thành ví điện tử

VETC cho biết đang khẩn trương và tích cực triển khai giải pháp công nghệ nhằm sớm hiện thực hóa ví điện tử giao thông sau khi được Bộ GTVT đồng ý. Đơn vị này đang có khoảng 2,3 triệu tài khoản giao thông.

Ngày 1/8, Việt Nam chính thức triển khai thu phí không dừng ETC trên các tuyến cao tốc lớn toàn quốc. Sau hơn 1 tháng triển khai, số lượng phương tiện đã dán thẻ ETC của hai nhà cung cấp dịch vụ chiếm hơn 80% trong tổng số 4,8 triệu phương tiện.

Theo thống kê, số phương tiện dán thẻ và sử dụng dịch vụ VETC là gần 2,3 triệu khách hàng, chiếm gần 60% trên tổng số phương tiện dán thẻ ETC toàn quốc.

Theo Công ty TNHH thu phí tự động VETC, sau 1 tháng vận hành, số lượng phương tiện dán thẻ tăng nhanh. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Đặc biệt, TP.HCM có tỷ lệ xe đã dán thẻ thu phí không dừng trên địa bàn tăng trưởng cao, từ 35% lên đến 78%.

Tỷ lệ dán thẻ thu phí không dừng tăng nhanh ở nhiều địa phương. Ảnh minh họa: VETC

Nhà cung cấp dịch vụ cho biết, từ những ngày đầu triển khai, tỷ lệ lỗi “tài khoản không đủ tiền” tại các trạm ra trên 4 tuyến cao tốc lớn chiếm từ 54% - 77% trên tổng số lỗi khách hàng hay gặp phải trên các tuyến cao tốc. Đến nay, so với những ngày đầu triển khai thu phí ETC, số phương tiện chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng không đủ số dư trong tài khoản đã giảm dần.

Các kênh nạp tiền, hướng dẫn nạp tiền và kiểm tra số dư tài khoản sẽ được tập trung tuyên truyền trong thời gian tới để các chủ phương tiện có thể chủ động hơn. Tránh mất thời gian dừng chờ trên cao tốc gây ảnh hưởng đến các chủ phương tiện khác.

Trong đợt nghỉ lễ, phía VETC cho biết đã chuẩn bị nguồn nhân lực dán thẻ và hỗ trợ khách hàng. Theo đó, đơn vị này phục vụ 24/7 tại các trạm thu phí VETC vận hành; phục vụ giờ hành chính tại các trạm kết nối.

Đối với các tuyến cao tốc trọng điểm, đơn vị này cho biết cũng tăng cường thêm các điểm dán thẻ, nhân sự dán thẻ và nhân viên hậu kiểm để giám sát giao dịch, xử lý giao dịch bất thường, truy thu giao dịch và phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật.

Đối với các sự cố không nhận diện được thẻ thu phí ETag, VETC cam kết sẽ phối hợp cùng với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng trục trặc trong quá trình tổ chức thu phí, đồng thời xây dựng kịch bản và chuẩn bị sẵn các phương án xử lý tình huống trong các ngày nghỉ lễ cao điểm.

Tuy nhiên, ghi nhận trong đợt nghỉ lễ cho thấy, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục ùn xe kéo dài, các phương tiện xếp hàng và mất rất nhiều thời gian để qua trạm thu phí do lưu lượng xe lưu thông lớn. Ngoài ra, nhiều phương tiện vẫn gặp lỗi chưa dán thẻ, tài khoản giao thông không có hoặc không đủ tiền.

Việc nâng cấp và bổ sung tính năng trung gian thanh toán cho tài khoản giao thông và phát triển ví điện tử được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích đến khách hàng. Bộ GTVT cũng đã có hướng dẫn Công ty thu phí tự động (VETC) thủ tục cần thiết để nâng cấp Tài khoản giao thông (tài khoản ETC) thành ví điện tử.

Theo VETC cho biết, ngay sau văn bản trả lời từ Bộ GTVT về chủ trương nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán, VETC đang khẩn trương và tích cực triển khai giải pháp công nghệ nhằm sớm hiện thực hóa ví điện tử giao thông đa tiện ích. Theo lộ trình, thời gian để hoàn tất quá trình này dự kiến là 6 - 9 tháng.

Trước đó, VETC đã đề xuất Bộ GTVT cho phép nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán. Theo đó, việc nâng cấp này đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản ETC khi mỗi cá nhân có thể sở hữu 1 ví điện tử trực tiếp của riêng mình. Bên cạnh chi trả phí giao thông, tài khoản ETC được dùng thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC.

Duy Vũ