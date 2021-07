Vì sao Thế Giới Di Động vẫn có lợi nhuận trong giai đoạn dịch bệnh?

Sáu tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải đóng nhiều cửa hàng nhưng chuỗi Thế Giới Di Động vẫn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.487 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.552 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch LNST cả năm.

Bên trong một cửa hàng Thế Giới Di Động. (Ảnh: Hải Đăng)

Doanh thu này phần lớn đến từ hai chuỗi bán hàng công nghệ: Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh; cùng với 21% doanh thu của Bách hoá Xanh và rất ít doanh thu từ chuỗi Bluetronics (Campuchia).

Riêng tháng 6/2021, doanh thu thuần của MWG đạt hơn 10.650 tỷ đồng và LNST đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn phải đối phó với dịch bệnh, thu nhập người dân bị ảnh hưởng, nhiều cửa hàng không thiết yếu của các chuỗi di động buộc đóng cửa. Tuy vậy, các hệ thống bán lẻ công nghệ như Thế Giới Di Động, FPT Shop vẫn tăng trưởng.

Đánh giá nguyên nhân tăng trưởng so với trước, MWG nhận định 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống có hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, kể từ tháng 4 năm ngoái, chuỗi này đã xây dựng các kịch bản ứng phó dịch bệnh. Trong đó, kích hoạt những biện pháp kiểm soát chi phí để đảm bảo dòng tiền kinh doanh bao gồm: đàm phán giảm giá thuê mặt bằng; triển khai chính sách điều chỉnh thu nhập của nhân viên theo nguyên tắc “thu nhập càng cao thì điều chỉnh giảm càng nhiều”.

Thêm vào đó, điều chuyển nhân sự giữa các chuỗi để tối ưu năng suất lao động và phục vụ khách hàng hiệu quả nhất. Chẳng hạn, nhân viên Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh khi phải nghỉ việc do cửa hàng đóng cửa sẽ được luân chuyển sang phục vụ chuỗi Bách hoá Xanh đang tăng trưởng.

Ngoài các biện pháp của doanh nghiệp, yếu tố tăng trưởng của thị trường cũng góp phần vào các chỉ số kinh doanh tích cực.

Đầu tiên là sự đóng góp của mảng kinh doanh online. Lũy kế 6 tháng, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu online riêng tháng 6 tăng 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch.

Doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh riêng tháng 6 đạt hơn 7.880 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng. Doanh thu online tăng 30% so với tháng trước, chiếm 15% tổng doanh thu của hai chuỗi công nghệ trong tháng 6.

Nhu cầu người mua không bị giảm là nguyên nhân chính yếu giúp hai chuỗi bán hàng công nghệ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ngành điện thoại tăng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng trưởng một chữ số so với 6 tháng 2020. Điều này cho thấy mặc dù về lý thuyết, ngành kinh tế bị ảnh hưởng, người dân thắt chặt chi tiêu, nhưng nhu cầu mua điện thoại, laptop, điện lạnh, đồ gia dụng vẫn tăng.

Mặc dù đóng góp chỉ 21% doanh thu cho MWG nhưng chuỗi Bách hoá Xanh đang là động lực tăng trưởng chính. Bách hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm 2021, tăng 42% so với cùng kỳ, so với mức tăng trưởng chỉ 1 chữ số của hai chuỗi bán hàng công nghệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kênh Bách hoá Xanh online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau một năm MWG đầu tư nguồn lực để phát triển kênh này, Bách hoá Xanh online đang phục vụ từ 8.000 đến 10.000 đơn hàng mỗi ngày tại 23 tỉnh thành.

Dù kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm nhưng MWG dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn trong tháng 7. Việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ 19 tỉnh thành phía Nam và Hà Nội khiến gần 2.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng vào thời điểm cuối tháng 7 trong khi các chuỗi này đang là trụ cột đem lại lợi nhuận cho MWG.

Ngược lại, trong tháng 7, Bách hoá Xanh lại đón nhận nhiều khách hàng hơn. Theo MWG, chuỗi bách hoá phục vụ từ 800 ngàn đến 1 triệu lượt khách hàng trung bình mỗi ngày. Nhu cầu tiêu dùng, nguồn cung và cả cách thức cung ứng hàng hóa đồng loạt thay đổi một cách đột ngột nhưng nhân lực thì có giới hạn chưa thể đáp ứng kịp tải công việc. Điều này tạo ra những thiếu sót trong quá trình phục vụ khách hàng ở chuỗi này.

Một chuỗi khác có sự tương đồng với MWG là FPT Retail cũng ghi nhận tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 9.024 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 76 tỷ đồng, tăng trưởng 189% so với cùng kỳ.

FRT hiện có doanh thu chính đến từ chuỗi FPT Shop, nhưng động lực tăng trưởng đang đến từ Long Châu - chuỗi nhà thuốc có mức tăng doanh thu 183% so với năm ngoái.

Hải Đăng