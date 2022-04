Dàn TikToker kiếm trăm triệu đến bạc tỷ mỗi tháng: Không học sinh giỏi quốc gia cũng sinh viên trường top

Dù nhiều TikToker đi làm trái ngành, song cũng không thể phủ nhận nhờ việc học trường top mà những bạn trẻ này đều có cho mình tư duy kiếm tiền rất tốt.

Không chỉ là nơi thu hút giới trẻ, TikTok còn là "mỏ vàng" của những người làm sáng tạo nội dung. Nhiều idol "tóp tóp" từng gây choáng khi thừa nhận bản thân nhận được 100 triệu - nửa tỷ/tháng khi làm việc trên mạng xã hội này.

Bạn có tò mò liệu ngày xưa dàn idol này có nền tảng thế nào mà tư duy mau lẹ như vậy? Cùng khám phá trường họ từng học nhé!

Hiếu Shyn

Là dân chơi hệ "tóp tóp", bạn nhất định sẽ biết đến Hiếu Shyn - chàng trai tóc hồng đạt trên 2 triệu follower. Anh chàng có cách làm video khá gần gũi, chạm đúng "tim đen" của phần đông netizen nên nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Hiếu Shyn đến từ trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Nhiều người nhìn anh chàng "dân chơi" mà quên mất một điều rằng 10x cũng có nền tảng tốt lắm. 10x đang theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế chương trình Chất lượng cao ở ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây là chương trình học phải thi mới vào được, đủ hiểu khả năng học tập của Hiếu Shyn thế nào!

Nam sinh NEU từng thừa nhận bản thân nổi lên nhờ hợp thời và 95% do may mắn. Dù chưa dành nhiều tâm huyết cho công việc (do vẫn còn đi học), song Hiếu Shyn cho biết nhờ TikTok mà một tháng kiếm được ít nhất 20 triệu, tháng nào nhiều cũng lên đến 100 triệu.

Miha Chan

Một TikToker Gen Z nữa cũng gia nhập "đội quân kiếm 100 triệu" chính là Minh Hằng (biệt danh: Miha Chan). Cô nàng nổi tiếng nhờ những series video chia sẻ cuộc sống hàng ngày, cách kiếm tiền ở độ tuổi sinh viên. Nhờ tính cách tưng tửng, nói thật, không màu mè, Hằng nhận được khá nhiều fan lẫn... anti fan.

Thu nhập của Hằng đến từ các nguồn chính là chủ shop thời trang, TikTok, mẫu ảnh và kinh doanh. Ở độ tuổi 22, cô bạn có tháng kiếm được nhiều nhất hơn 100 triệu và bây giờ đã độc lập tài chính.

Minh Hằng đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế

Hiện tại, Minh Hằng đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) - một ngôi trường đình đám với mức điểm đầu vào khá cao. Trước đó hồi học THPT, Hằng cũng từng giành huy chương Bạc Olympic cấp quốc gia môn Tiếng Anh.

Trang Chun

Nếu chăm chỉ theo các video TikTok mảng giải trí, bạn sẽ nhận ra cô nàng hot girl Trang Chun sở hữu hơn 2,2 triệu follow.

Đây cũng chính là nhân vật quản lý, đứng đằng sau việc xây kênh cho nhiều nghệ sĩ VBiz nổi tiếng như K-ICM, Lam Trường... Thu nhập của Trang chủ yếu đến từ việc hợp tác với các thương hiệu, trung bình từ 50-100 triệu/tháng.

TikToker Trang Chun từng học ngành Quản trị Kinh doanh

Trước đó, cô nàng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH Điện lực Hà Nội và đồng thời có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh của trường đại học FPT Greenwich.

Long Chun

Long Chun nhất định là tên tuổi đình đám trong làng thu nhập khủng từ TikTok. Anh chàng từng thẳng thắn chia sẻ: "Về thu nhập của mình, có những tháng ít thì mình kiếm vài trăm. Còn có những tháng cao điểm, nhiều công việc, có thể là mình được gần 1 tỷ. Cái đó là mình nói thật, chứ mình không có chém gió".

Trước khi làm idol "tóp tóp", Long Chun đã tốt nghiệp đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Long Chun tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM

Kiếm được nhiều tiền, song Long Chun cũng gặp vấn đề về tâm lý, nỗi lo sợ chất lượng và view của kênh. Nam TikToker từng tâm sự: "Một người bình thường up 1 clip được 10k view đã rất vui và tự hào rồi đúng không? Nhưng một người mà các clip đều hàng trăm nghìn view như mình đến một clip nào đó 50k view thôi là buồn nẫu ruột rồi. Cái buồn đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình như nóng tính hơn, hay cáu giận hơn".

Tun Phạm

Tun Phạm (tên thật: Phạm Đức Huy) là một gương mặt vô cùng quen thuộc trên MXH. Anh chàng xuất thân là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - một trường đào tạo truyền thông nổi tiếng ở Hà Nội.

Tun Phạm là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cũng giống như nhiều bạn trẻ Gen Z khác, Tun Phạm có ý thức kiếm tiền từ khi còn đi học. Anh chàng từng tâm sự: "Từ năm lớp 11, mỗi tháng Tun đã kiếm được khoảng 15 triệu rồi. Sau đó người này người kia rủ kinh doanh. Doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng ăn uống mà Tun đang kinh doanh là 16 triệu, còn kính mắt thì đã tăng gấp 10, lên khoảng 205 triệu".

Trước khi đến với TikTok, Tun Phạm cũng nhiều năm lăn lội sản xuất nội dung content trên Facebook và YouTube nhưng không hiệu quả. Do vậy, anh quan niệm, để kiếm nhiều tiền là một hành trình dài nỗ lực, từ giai đoạn bạn không là ai, bị coi thường cho đến lúc bạn nổi tiếng một chút và được quan tâm.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc)

tik