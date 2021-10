Xây dựng lộ trình “đổi mới mình” cho khối Tài chính - Ngân hàng từ “đám mây” AWS

Vào 9h30 ngày 21/10/2021, chuyên gia CMC Telecom - AWS sẽ chia sẻ cách mà các tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hàng đầu thế giới đổi mới và tái kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin trong webinar “Re:Architect to Cloud Native for FSI”.

“Đám mây” - Chiến lược “đổi mới mình” tất yếu của doanh nghiệp

Đối diện với làn sóng số hóa đang ngày càng lan rộng, các doanh nghiệp Việt cần thực sự nghiêm túc nhìn vào bản chất và những tác động tích cực mà nó mang lại .Sự thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của làn sóng công nghệ mới đã trở thành động lực chính buộc các doanh nghiệp áp dụng điện toán đám mây để tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin.

“Đám mây” không còn là khái niệm mang tính công nghệ, mà nó thực sự là một chiến lược có thể giúp các tổ chức, đặc biệt là khối Tài chính - Ngân hàng đáp ứng sự thay đổi trong xu hướng mua sắm, đưa sản phẩm dịch vụ ra thị trường nhanh hơn và giúp tiết kiệm được chi phí, tối ưu tài nguyên, nguồn lực và thời gian.

“Đám mây” là xu hướng mà các doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng cần nhanh chóng bắt nhịp

Roadshow “lên mây” với AWS - CMC Telecom

Event đầu tiên trong chuỗi sự kiện “lên mây” với AWS - CMC Telecom dành riêng cho khối BFSI với chủ đề "Reinvent Banking for the Digital Era" đã diễn ra thành công vào tháng 4 vừa qua với sự tham gia của 50 chuyên gia đến từ 20 ngân hàng lớn nhỏ tại Hà Nội. Tại sự kiện này, các chuyên gia CMC Telecom và AWS đã truyền tải góc nhìn mới về xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp BFSI trong kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ của Amazon Web Services.

Vào 9h30 ngày 21/10 tới đây, CMC Telecom tiếp tục phối hợp cùng AWS tổ chức hội thảo “re: Architect to Cloud Native for FSI” giúp các lãnh đạo, nhà quản lý cũng như các chuyên gia công nghệ “thấu hiểu” hành vi của người dùng dịch vụ số trong lĩnh vực tài chính. Từ đó có được lộ trình hiện đại hoá vận hành hệ thống cho ứng dụng trên AWS cloud nhằm cải tiến và phát triển ứng dụng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng sẽ chia sẻ các giải pháp bảo mật thông tin trước bối cảnh các mối đe dọa về an ninh thông tin ngày càng tăng cho các tổ chức như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Hội thảo “Re:Architect to Cloud Native for FSI” do CMC Telecom và AWS tổ chức.

CMC Telecom - nhà cung cấp giải pháp AWS hàng đầu Việt Nam

CMC Telecom hiện là đối tác chiến lược và là một trong những nhà cung cấp giải pháp AWS hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Với tư cách là Advanced Consulting Partner của AWS, CMC Telecom giúp khách hàng tận dụng toàn bộ giá trị của AWS Cloud nhằm mang lại kết quả kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Là đối tác phân phối Direct Connect Partner của AWS cùng lợi thế là nhà cung cấp hạ tầng viễn thông với hạ tầng kết nối và Data Center trung lập, CMC Telecom có thể triển khai cho các khách hàng lớn có nhu cầu sử dụng băng thông quốc tế lên tới 1Gbps và 10 Gbps.

CMC Telecom cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam xây dựng SOC cho nền tảng đa đám mây, tiếp nhận xử lý sự cố 24/7 cho AWS trong nước. Với 200 chuyên gia Cloud cùng 12 chứng chỉ AWS Professional và kinh nghiệm 13 năm phục vụ hơn 20.000 khách hàng, CMC Telecom tự tin mang đến năng lực hạ tầng và con người đầy đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ AWS với tiêu chuẩn cao nhất.

