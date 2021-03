Xiaomi tạm thoát nạn ở Mỹ

Một tòa án tạm thời chặn lệnh cấm đầu tư vào Xiaomi của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Xiaomi tăng 12% hôm 15/3, mức tăng lớn nhất trong gần một tháng. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa Xiaomi vào danh sách các công ty quan hệ với quân đội Mỹ, kích hoạt lệnh cấm tài chính có hiệu lực từ tuần tới. Tuy nhiên, Thẩm phán quận Rudolph Contretras mới đây đứng về phía Xiaomi khi tạm dừng lệnh cấm.

Theo Thẩm phán Contretras, Xiaomi nhiều khả năng có thể lật ngược lệnh cấm. Ông đưa ra phán quyết ban đầu nhằm giúp công ty thoát khỏi “thiệt hại không thể khắc phục”. Sau khi Bộ Quốc phòng thông báo lệnh cấm, Xiaomi đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và xóa khỏi các chỉ số toàn cầu, mất 44 tỷ USD giá trị thị trường.

Được Lei Jun thành lập hơn một thập kỷ trước, Xiaomi là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới tính. Theo IDC, quý III/2020, công ty qua mặt Apple về doanh số. Hãng điện thoại Trung Quốc thu hút được nhiều nhà đầu tư Mỹ, từ Qualcomm tới Vanguard, BlackRock.

Xiaomi sẽ tiếp tục yêu cầu tòa án tuyên bố họ không có kết nối với quân đội Trung Quốc và xóa bỏ vĩnh viễn chỉ định này.

Tháng 11/2020, ông Trump ký sắc lệnh cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc do quân đội sở hữu hoặc điều hành nhằm gây áp lực với Bắc Kinh. Mỹ cũng theo đuổi lệnh cấm đối với những ứng dụng Trung Quốc như WeChat, TikTok, lấy lý do an ninh quốc gia.

Ông Contretras tỏ ra ngờ vực về lợi ích an ninh quốc gia bị ảnh hưởng bởi Xiaomi. Bộ Quốc phòng chưa đưa ra bình luận nào.

Theo các nhà phân tích, phán quyết có lợi cho Xiaomi sẽ mở đường cho nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc thách thức các lệnh cấm từ thời Tổng thống Trump, bao gồm Huawei, SMIC.

Du Lam (Theo Bloomberg)