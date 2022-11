FPT IS đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp

11 tháng, phát hiện hơn 11.000 cuộc tấn công mạng

Ngày 24/11, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã tham dự, trình diễn nhiều giải pháp công nghệ tại Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam”. Với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”, sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 11.000 cuộc tấn công mạng, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy lỗ hổng bảo mật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cuộc tấn công mạng nhắm vào tổ chức doanh nghiệp, song việc chủ động phòng tránh, ngăn chặn vấn đề này chưa được nhiều đơn vị lưu tâm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định: “2022 được xác định là năm bảo vệ người dân trên không gian mạng. Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan, trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã ngăn chặn được hơn 2.063 website vi phạm, trong đó có 1.255 website lừa đảo. Thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển các ý tưởng, giải pháp ATTT mạng sáng tạo, phục vụ lợi ích quốc gia và bảo vệ người dân trên không gian mạng. Bộ TT&TT cũng kêu gọi hiệp hội, các doanh nghiệp ATTT mạng chung tay cùng Bộ trong quá trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng”.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ chung tay giải quyết bài toán ATTT mạng.

Hệ sinh thái giải bài toán ATTT của FPT IS

Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và doanh nghiệp trong vấn đề bảo mật, ATTT, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp, triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ cho bài toán trọng yếu của xã hội. Tham gia phiên tọa đàm cấp cao tại hội thảo, ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ - FPT IS khẳng định đầu tư cho việc nghiên cứu, phát triển, nhân rộng các giải pháp về bảo mật, ATTT luôn là mục tiêu được công ty chú trọng.

Ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ - FPT IS khẳng định việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển giải pháp về ATTT là mục tiêu được công ty chú trọng.

Ông Hạnh cho biết: “FPT IS đã và đang phát triển hệ sinh thái các giải pháp bảo mật, tạo nên vòng tròn khép kín bảo vệ toàn diện tài sản số của tổ chức, doanh nghiệp, cũng như các cá nhân tham gia vào giao dịch, dịch vụ trên môi trường số. Nhiều sản phẩm Made by FIS như: Nền tảng điều hành an ninh mạng tập trung FPT.EagleEye mSOC, Nền tảng số hóa quy trình đăng ký tài khoản và dịch vụ - FPT Digital Onboarding, Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck… đang ngày càng hoàn thiện, đáp ứng và giải quyết trọn vẹn các bài toán bảo mật trọng yếu tại Việt Nam. Các giải pháp của FPT IS có thể được các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi, giúp đảm bảo vận hành và kinh doanh an toàn, từ đó bảo vệ khách hàng và công dân trong môi trường số”.

Trong vấn đề ATTT, FPT IS với đội ngũ chuyên gia sở hữu hàng loạt chứng chỉ bảo mật uy tín đã nghiên cứu, cung cấp dịch vụ giám sát và xử lý sự cố 24/7 - FPT.EagleEye mSOC với 4 chức năng chính gồm Record (Ghi nhận), Detect (Phát hiện), Investigate (Điều tra), Act (Phản ứng), tạo ra khả năng xử lý dữ liệu lớn, tự động hóa dựa trên khung phát hiện tấn công MITRE ATT&CK. Với FPT.EagleEye mSOC, tất cả quy trình giám sát và xử lý sự cố đều được thực hiện chính xác, nhanh chóng, từ đó đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng như giảm tối đa các thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công.

Đội ngũ chuyên gia FPT IS giám sát và xử lý 24/7 các sự cố bảo mật qua giải pháp FPT.EagleEye mSOC.

Đối với vấn đề xác thực số, FPT Digital Onboarding là sự kết hợp giữa eKYC và các giải pháp xác thực, kiểm tra chéo thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại (AI, BPM, Open APIs,…). FPT Digital Onboarding giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí bằng cách xử lý tự động nghiệp vụ mở tài khoản thanh toán, đăng ký thẻ tín dụng… trên các kênh giao dịch.

Cùng với đó, FPT IS cũng nghiên cứu, phát triển giải pháp FPT.IDCheck tích hợp dịch vụ xác thực thẻ CCCD gắn Chip và Công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO-30107), trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ CCCD gắn Chip của Bộ Công an. FPT.IDCheck giúp người dùng tháo gỡ toàn diện những rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch, tiết kiệm chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, tăng khả năng tự động hóa và nâng cao chất lượng trải nghiệm trong giao dịch số cho khách hàng.

“Với kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo mật, ATTT, FPT IS tự tin có thể cung cấp các giải pháp phù hợp và “thân thiện” nhất với mọi doanh nghiệp Việt, giải quyết nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội. Lợi thế về chuyên gia công nghệ, kinh nghiệm thực chiến dày dặn tại thị trường trong nước giúp chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu bài toán ATTT của tổ chức; nhờ đó, đẩy nhanh tiến trình hợp tác và đưa vào ứng dụng các giải pháp số”, ông Hạnh nhấn mạnh tại hội thảo.



Bích Đào