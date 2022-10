FPT tại Nhật vừa đầu tư không chi phối, trở thành cổ đông chiến lược của LTS, Inc.

FPT vừa ký kết thỏa thuận đầu tư không chi phối, trở thành cổ đông chiến lược của LTS, Inc., công ty trong Top 20 công ty tư vấn, quản trị kinh doanh và chuyển đổi số tại Nhật.

Khoản đầu tư chiến lược sẽ giúp FPT và LTS, Inc. khai phá tốt nhất các cơ hội trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ công nghệ, với mục tiêu đạt được các hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô tại thị trường Nhật Bản cũng như quốc tế.

LTS, Inc. sẽ giúp FPT tăng năng lực tư vấn các dịch vụ chuyển đổi số toàn diện đến khách hàng quốc tế, tập trung vào thị trường Nhật Bản và Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, FPT giúp LTS,Inc. tăng năng lực công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất, bán lẻ, xây dựng, và mở rộng tập khách hàng mới. LTS, Inc. sẽ tiếp cận với nguồn lực hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ trình độ cao, chuyên môn sâu rộng của FPT. Ngược lại, FPT đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ, tài năng tại Nhật Bản, tối ưu chính sách nhân sự cũng như cung ứng cơ hội học tập, đào tạo và môi trường làm việc tích cực nhờ hỗ trợ của LTS, Inc.

Hai bên tập trung vào hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên ERP, phát triển công nghệ low-code cũng như các dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dựa trên các công nghệ AI, IoT, Big Data, RPA, Smart Factory…

Mở đầu buổi lễ ký kết, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ: “Chuyển đổi số đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn cầu, đặc biệt là với các doanh nghiệp dẫn đầu các ngành, lĩnh vực. Do đó họ cần những đối tác có thể tư vấn, triển khai dịch vụ chuyển đổi số một cách tổng thể. Tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ giúp FPT và LTS, Inc. có thể cạnh tranh với các công ty tư vấn chuyển đổi số hàng đầu thế giới, thúc đẩy phát triển công nghệ sáng tạo và cung ứng dịch vụ chuyển đổi số toàn diện, từ tư vấn, triển khai đến bảo trì hệ thống cho các tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực, giúp thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu”.

Ông Hiroaki Kabashima, Tổng giám đốc LTS cho biết, hợp tác góp phần nâng cao vị thế của cả hai bên trên thị trường công nghệ Nhật Bản, giúp nắm bắt các cơ hội mới tại Việt Nam, Nhật Bản và trên khu vực Châu Á cũng như thế giới. “Với khoản đầu tư này, chúng tôi tăng tốc phát triển và hợp lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ Top đầu thế giới, với năng lực tư vấn dịch vụ công nghệ toàn cầu”, ông Hiroaki Kabashima nói.

Ông Đỗ Văn Khắc, CEO FPT Japan khẳng định tiềm năng của hợp tác chiến lược này: “Đây là bước phát triển tiếp theo của mối quan hệ hợp tác thành công và lâu dài giữa hai bên. Với sự bắt tay của FPT và LTS, Inc., hai doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát triển và cung ứng dịch vụ tư vấn, triển khai công nghệ chuyển đổi số ra toàn cầu, đồng thời mở rộng phát triển nguồn lực nhân sự và xây dựng môi trường làm việc tích cực tại Nhật Bản”.

Khoản đầu tư vào LTS, Inc. là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển của FPT nhằm mở rộng các dịch vụ tư vấn và chuyển đổi số cho đối tác toàn cầu, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản và Mỹ. Năm 2021, FPT đã đầu tư vào Intertec International - công ty công nghệ có hơn 20 năm kinh nghiệm với hai trung tâm dịch vụ ở Costa Rica và Colombia. Trước đó, năm 2018, FPT mua lại 90% cổ phần của công ty tư vấn Intellinet Consulting tại Mỹ, ước tính hơn 50 triệu USD, nhằm đón đầu nhu cầu chuyển đổi số tại Mỹ cũng như các thị trường khác trên thế giới. Năm 2014, FPT sở hữu công ty RWE IT Slovakia – công ty CNTT thành viên của Tập đoàn năng lượng hàng đầu Châu Âu RWE.

Nguyễn Thái