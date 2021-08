Axie Infinity có 1 triệu người chơi, đạt doanh số 1 tỷ USD

Axie Infinity do người Việt phát triển là game blockchain đầu tiên trên thế giới đạt doanh số 1 tỷ USD nhờ bán các vật phẩm số NFT (non-fungible token).

Lượng người chơi Axie Infinity đang gia tăng nhanh chóng. Cuối tháng 7, số người chơi trong một ngày đạt kỷ lục 600.000 người. Đầu tháng 8 con số này tăng lên 800.000 người.

Và theo thông báo mới nhất trên Twitter, Axie Infinity đã cán mốc 1 triệu người chơi hàng ngày. Con số này bao gồm chủ yếu là Android (chiếm 68,7%), theo sau là PC (30,6%) trong khi người dùng Mac (1,6%) và iOS (1,2%) chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Tỷ lệ phân bổ người chơi Axie Infinity hiện nay.

Số liệu này phần nào phản ánh đúng tỷ lệ phân bổ người chơi Axie Infinity khi game thủ chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, trong đó đặc biệt đông đảo ở Philippines.

Để so sánh, game đông người chơi nhất trên Steam là CS:GO cũng chỉ có trung bình 500.000 người chơi hàng ngày trong tháng 7 với cao điểm lên khoảng 758.000 người chơi hàng ngày.

Tất nhiên, cơn sốt mà Axie Infinity tạo ra vẫn là quá bé nhỏ so với Among Us, hiện tượng Ma sói đã thu hút tới 60 triệu người chơi hàng ngày hồi tháng 9/2020.

Cùng với thông báo mới này, phân tích chuỗi khối độc lập cho thấy doanh số bán các vật phẩm ảo trong Axie Infinity, tức các vật phẩm số NFT (non-fungible token) đã cán mốc 1 tỷ USD. Đây cũng là game blockchain đầu tiên trên thế giới đạt con số này.

Doanh số của các sản phẩm NFT, Axie Infinity đang phá vỡ kỷ lục 1 tỷ USD.

Với hoa hồng 4,25% cho nhà phát triển, nhà phát triển Sky Mavis có khả năng đã thu về 425 triệu USD từ mọi hoạt động giao dịch trong Axie Infinity. Tuy nhiên, lưu ý đây chỉ là con số quy đổi tương đương từ đồng Ethereum và không phản ánh doanh thu thật sự của nhà phát triển trò chơi.

Bởi lẽ, nhà phát triển hoàn toàn có thể giữ lại đồng Ethereum để bán giá khi được giá. Hiện tại, cùng với Bitcoin, đồng Ethereum đang lấy lại giá trị cao nhất kể từ hồi giữa tháng 5, thời điểm hoạt động đào và giao dịch tiền ảo bị trấn áp ở Trung Quốc.

Bitcoin đang có giá 44.000 USD (3%) trong khi Ethereum là 3.100 USD (6%) với tổng vốn hóa toàn thị trường đạt 1.843 tỷ USD.

Phương Nguyễn