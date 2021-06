Cách chơi Fantasy Football của Euro 2020

Như thường lệ, đến hẹn lại lên, Euro 2020 khởi tranh cũng là dịp để nhiều game lớn nhỏ ra mắt các sự kiện ăn theo. Bản thân UEFA cũng có một phiên bản Fantasy Football mùa Euro 2020 để người chơi kiếm về những phần quà hết sức hấp dẫn.

Fantasy Football hiện nằm trong trang chủ UEFA, mục Games. Để bắt đầu, bạn cần chọn một đội hình (cả chính lẫn dự bị) gồm hai thủ môn, năm hậu vệ, năm tiền vệ và ba tiền đạo.

Luật chơi cơ bản

Người chơi sẽ được cấp ngân sách ảo 100 triệu Euro để mua các cầu thủ với giá trị tương ứng sao cho không vượt quá số ngân sách này. Ngân sách sẽ tăng lên 105 triệu Euro từ vòng 1/16. Đồng thời ,số cầu thủ được chọn tối đa trong cùng một đội tuyển cũng tăng lên theo từng vòng.

Chẳng hạn, ở vòng bảng, bạn chỉ có thể chọn tối đa H. Kane (11,5 triệu Euro), M. Rashford (9,5 triệu Euro) và M. Mount (7 triệu Euro) mà không được lấy thêm bất kỳ ai thuộc đội tuyển Anh.

Cứ như vậy, người chơi cần chọn đủ ít nhất 11 cầu thủ không vượt quá số ngân sách nói trên. Bạn sẽ ghi điểm nếu các trận đấu thực tế diễn ra ở Euro 2020 có sự xuất hiện những cầu thủ trong đội hình Fantasy Football mà người chơi đã chọn.

Cách tính điểm

Mỗi cầu thủ xuất hiện trong đội hình Fantasy Football mà người chơi đã chọn sẽ ghi điểm dựa trên thành tích thực tế ở Euro 2020 đang diễn ra. Vì thế, trò chơi này mới có tên gọi là bóng đá giả tưởng.

Ví dụ, tiền đạo Lukaku vừa ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Bỉ trước Nga sẽ giúp bạn lấy được 8 điểm nếu bạn chọn tiền đạo này trong đội hình Fantasy Football.

Tất nhiên, cầu thủ cũng bị trừ điểm tùy thuộc vào việc có mắc lỗi trong trận đấu hay không. Dưới đây là cách tính điểm cho từng vị trí:

Ngoài ra, người chơi có thể chọn một cầu thủ trong đội hình Fantasy Football để làm đội trưởng. Cầu thủ đó sẽ nhận được gấp đôi điểm số nếu thỏa mãn điều kiện ở bảng trên.

Phần thưởng

Tổng kết điểm sau kỳ Euro 2020, người chơi sẽ có cơ hội giành được các voucher mua hàng một năm, áo đội tuyển, máy chơi game Xbox và game PES nếu đạt được thứ hạng trong Top 10. Thứ hạng ngoài Top 10 đến Top 30 sẽ nhận được quả bóng chính thức của Euro 2020.

Phương Nguyễn

Nếu không có điều kiện ngồi trước màn hình tivi, người hâm mộ vẫn hoàn toàn có thể xem Euro 2020 trên điện thoại thông qua các ứng dụng như VTV Go, VTVcab ON, Onme, On+ hay cả FPT Play.