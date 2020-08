Loạt game mới đáng chú ý sẵn sàng ra mắt tại thị trường Việt Nam

Trong nửa cuối tháng 8, làng game Việt sẽ chào đón sự xuất hiện của nhiều tựa game hấp dẫn dành cho nền tảng di động.

Tân Trường Sinh Quyết

Lịch trình Alpha Test: 27/08

Hiện tại, group cộng đồng của Tân Trường Sinh Quyết nóng như chảo lửa. Đương nhiên, hàng loạt bang hội đã được lập sẵn, các bóng hồng mỹ nữ thuyền quyên cũng chẳng kém cạnh khi đồng loạt xuất hiện như vũ bão, các đại gia máu mặt của dòng game nhập vai cũng kháo nhau tụ hội về đây chờ ngày so tài, tất cả đều hưng phấn tột cùng và đặt một niềm tin trọn vẹn đối với Tân Trường Sinh Quyết.

Được đánh giá là bom tấn nhập vai hạng nặng, Tân Trường Sinh Quyết tái hiện lại hầu hết các tính năng và hoạt động huyền thoại của dòng nhập vai PC. Nói cách khác, Tân Trường Sinh Quyết sẽ là một "mâm cao cỗ đầy" với cả thế hệ game thủ trẻ lẫn thế hệ game thủ đời đầu đầy khó tính, không hề thiếu đột phá mà lại có thừa những tinh hoa của quá khứ hoàng kim.

Samurai Shodown: Huyền thoại Samurai

Lịch trình ra mắt: Mở đăng ký trước từ ngày 19/08

Samurai Shodown là một trong những tựa game đối kháng kinh điển của SNK – cha đẻ của những “tượng đài” như King of Fighters, The Last Blade… Với bối cảnh và hệ thống nhân vật “kế thừa” từ series game huyền thoại này, Samurai Shodown: Huyền thoại Samurai do VNG phát hành tại Đông Nam Á sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm hoàn toàn mới nhờ gameplay nhập vai hành động 3D đầy kịch tính.

Bước vào thế giới của các samurai, bạn sẽ hóa thân thành 1 chiến binh với khả năng chiến đấu tuyệt vời, sở hữu vô số kỹ năng cùng những combo chiêu thức không giới hạn. Bạn có thể lựa chọn trở thành kiểu nhân vật mình yêu thích trong số 4 phái – 10 hệ của game. Mỗi nhân vật đều có hệ thống kỹ năng, trang bị khác biệt.

Tam Quốc Origin

Lịch trình ra mắt: 20/08

Game Tam Quốc dù không còn quá thịnh hành nhưng vẫn có một số lượng người chơi trung thành, đam mê và say đắm một trong các thời kì lịch sử vĩ đại của thế giới, mong muốn được trải nghiệm và hòa mình vào một không gian tranh bá của các Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị,… trên chính thiết bị di động của mình.

Tam Quốc Origin chính là quân át chủ bài tiếp nối truyền thống dù xưa cũ nhưng vẫn hào nhoáng vĩ đại khó cái tên nào có thể thể sánh bằng. Tựa game sẽ pha trộn những ưu điểm đặc trưng của các thể loại là SLG, card battle dưới hình ảnh Chibi ưa nhìn lạ mắt.

Tân Tiếu Ngạo VNG

Lịch trình Alpha Test: 20/08

Được biết, tựa game này đã cho phép người chơi đăng ký tải game trước trên hệ điều hành Android. Nhà phát hành cũng chia sẻ game hiện đã hoàn tất Việt hóa, các khâu kỹ thuật, chương trình chăm sóc người chơi đang được khẩn trương thực hiện những bước cuối, sẵn sàng hỗ trợ, ưu đãi game thủ khi trò chơi chính thức mở cửa.

Tại Việt Nam, phiên bản game do VNG phát hành, thừa hưởng tinh hoa của bối cảnh Kim Dung, đảm bảo sẽ thỏa mãn sự kỳ vọng của những người đam mê võ hiệp Kim Dung. Đồng hành cùng Tân Tiếu Ngạo VNG, người chơi sẽ gia nhập một trong các môn phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Hằng Sơn, Võ Đang và Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Điệp Lưu