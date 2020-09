‘Ma sói’ Among Us: Game vụt sáng sau một đêm như Flappy Bird

Thành công rực rỡ chỉ sau một đêm của Among Us gợi nhớ đến hiện tượng Flappy Bird năm nào.

Ra mắt năm 2018, mãi gần đây Among Us mới trở thành một hiện tượng toàn cầu. Trò chơi này mau chóng đạt 100 triệu lượt tải trên Android và hiện đang đứng Top 1 thịnh hành rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm ở Việt Nam.

Cũng như Flappy Bird, Among Us là sản phẩm được tạo ra bởi một studio rất nhỏ chỉ có ba người (1 lập trình, 1 họa sĩ, 1 thiết kế), nhưng vụt sáng trong một đêm nhờ được các streamer triệu người xem chơi thử. Cơn sốt này bắt đầu từ tháng 8 và hiện vẫn đang kéo dài khiến nhà phát triển phải tuyên bố hủy bỏ việc phát triển Among Us 2 để tập trung toàn bộ sức lực cho bản 1.

Nhiều streamer Việt Nam đã bị cuốn vào trò chơi này

Từ đây, Among Us thu hút hàng triệu người chơi trên khắp thế giới, tham gia vào những cuộc ‘đấu tố’ giống hệt trò chơi Ma sói. Nếu đã từng chơi Ma sói, người chơi sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc với Among Us, điểm khác biệt có chăng ở đây là thiết kế và bối cảnh khá đặc biệt ngoài không gian.

4 đến 10 người chơi sẽ lên tàu vũ trụ chia làm hai phe phi hành đoàn và kẻ phản bội. Nhóm phi hành gia sẽ có các nhiệm vụ đi khắp con tàu để sửa chữa sự cố và giành chiến thắng, nếu vẫn còn sống mà tàu đã sửa xong. Còn phe phản bội sẽ đi ám sát hoặc phá hoại con tàu với mục tiêu làm con tàu cạn oxy, hoặc số phi hành gia còn sống bằng đúng số kẻ phản bội.

Bởi lối chơi vô cùng đơn giản nhưng khó để giỏi, Among Us đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới và thu hút cả những tay ngang như Faker, Shroud... Tại Việt Nam, các streamer như ViruSs, Độ Mixi, Nam Blue cũng mau chóng bắt trend và tạo ra cơn sốt không hề nhỏ.

Nhưng không chỉ có lối chơi đơn giản, đồ họa và âm thanh của Among Us cũng rất phù hợp với bối cảnh chung này. Sự ngộ nghĩnh về hình ảnh khiến cho các sản phẩm đồ chơi ăn theo game này cũng bắt đầu có mặt trên thị trường.

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng hơn cả góp phần không nhỏ vào thành công của Among Us, đó là Discord. Nền tảng voice chat này giúp các nhóm bạn bè dễ dàng kết nối và tranh luận với nhau hơn thay vì phụ thuộc vào game.

Trước Among Us, không thiếu các sản phẩm phong cách loại trừ xã hội kiểu này đã ra đời, thậm chí có cả game do người Việt phát triển. Thế nhưng hầu hết các game này hoặc là quá phức tạp, hoặc là quá đơn giản, bắt chước y hệt Ma sói mà thiếu đi sự sáng tạo. Chỉ đến khi Among Us xuất hiện, mọi thứ mới thay đổi.

Nhìn xa hơn, liệu thể loại Ma sói này có thể thay thế và chiếm lĩnh thị phần đang được chiếm giữ bởi MOBA và battle royale hiện nay, hay chỉ là món tráng miệng tạm thời, vụt sáng rất nhanh rồi cũng tắt lịm trong thoáng chốc như Flappy Bird? Hãy để thời gian trả lời câu hỏi này.

Phương Nguyễn