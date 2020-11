Những lãnh đạo công nghệ thế giới đam mê game

Trước khi trở thành những nhà lãnh đạo công nghệ của những công ty có vốn hóa nghìn tỷ như hiện nay, nhiều cái tên từng rất ham mê video game.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, tỷ phú Elon Musk từng thừa nhận nếu không có đam mê game đã không dẫn tới thành công như ngày hôm nay cho ông. Nhưng người giàu thứ hai hành tinh không cô độc, nhiều nhà lãnh đạo công nghệ khác trên thế giới cũng từng rất ham mê video game, thậm chí là lập trình ra cả một trò chơi từ khi còn trẻ.

Bill Gates

Cũng đam mê lập trình từ nhỏ, đến năm 26, tỷ phú Bill Gates mới tạo ra game đầu tiên trên PC. Trò chơi này có tên gọi là Donkey (phân biệt với Donkey Kong ra mắt cùng thời điểm của Nintendo). Nhiệm vụ của người chơi trong game này là lái xe đua tránh những con lừa trên đường cao tốc.

Game do Bill Gates tự lập trình năm 1981

Về phần minh, Bill Gates cho biết, ông từng rất mê trò Minesweeper (Dò mìn) trên hệ điều hành Windows. Có lẽ đây là lý do khiến Microsoft khai tử trò chơi này trên Windows 8 trở về sau chăng?

Thực tế, dù là công ty chế tạo ra hệ máy chơi game trứ danh Xbox, Bill Gates lại rất ít khi chơi các game trên hệ máy này trừ Halo và một số game thể thao dành cho cả gia đình sử dụng tay cầm Kinect. Một clip hồi năm 2007 trên YouTube cho thấy, Bill Gates bắn thành thạo Halo 3 tại một buổi tiệc tùng ở Bungie, studio làm game của Microsoft.

Elon Musk

Tỷ phú thiên tài Elon Musk từng có thời gian tiếp xúc lập trình từ nhỏ nhờ video game. Ở tuổi 12, Musk đã thành thạo ngôn ngữ lập trình BASIC trên máy tính Commodore và bán game đầu tay Blastar cho một tạp chí máy tính với giá 500 USD. 11 năm sau, Musk và em trai thành lập Zip2, và ông cũng tự tay code mọi thứ cho phần mềm này. Phần còn lại đã trở thành lịch sử khi Tesla hay SpaceX được thành lập.

Elon Musk rất thích tweet với người hâm mộ và chia sẻ sở thích cá nhân, như chơi game

Đó là câu chuyện ngày xưa, trong một lần trả lời người hâm mộ mới đây, Elon Musk cho biết, ông thích nhất sáu game bắn súng là Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 (và bản mở rộng New Vegas) và Saints Row IV. Ngoài ra, khi được một người khác gợi ý, Elon Musk đùa rằng cũng sẽ thử chơi game hành động phiêu lưu The Last of Us và nâng cấp xe điện Tesla để chơi được game sát thủ phần cứng Crysis.

Larry Page

Đồng sáng lập Google không phải một cái tên quá nổi tiếng ngoài giới, nhưng ở thung lũng Silicon, Larry Page được biết đến như một nhân vật lớn, một người bạn đặc biệt của Elon Musk. Ông thường xuyên ‘rủ rê’ Elon Musk tới nhà và chơi game bắn súng cùng nhau, trong lúc cùng thảo luận về các ý tưởng thay đổi cả thế giới.

Dù không có một cái tên game nào được nhắc đến trong câu chuyện này, có thể hình dung Larry Page và Elon Musk đã cùng chơi các game FPS co-op có tính phối hợp đồng đội, trong lúc thảo luận về việc đưa người lên Hỏa tinh.

Mark Zuckerberg

Trong suốt quá trình sáng lập và điều hành Facebook, Zuckerberg luôn tìm cách tạo ra sự hiện diện của game trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Điều này có thể được lý giải phần nào rằng vị CEO thuộc thế hệ 8x này rất thích video game.

Zuckerberg chơi game thực tế ảo với các nhà lãnh đạo thế giới trong một sự kiện năm 2016

Một trong số các game yêu thích của Zuckerberg chính là game chiến thuật theo lượt Sid Meier’s Civilization, mà nó đã phần nào giúp vị CEO trẻ tuổi này xây dựng nên cả một đế chế thành công chỉ sau hơn 16 năm. Zuckerberg cũng từng có phát biểu rằng, nên cho trẻ em chơi game nếu chúng muốn hồi năm 2015.

Steve Wozniak

Đồng sáng lập Apple, phù thủy Woz được biết đến là người có ảnh hưởng rất lớn tới Apple giai đoạn thập niên 70 và đầu thập niên 80. Thời đó, Wozniak cũng là người lập trình ra game Breakout cho máy thùng Atari.

Đam mê game từ đó đã theo Wozniak đến suốt cuộc đời, kể cả sau khi ông rời Apple và thành lập một vài startup về nhiều lĩnh vực khác nhau. Wozniak tự nhận mình là một game thủ, người chơi rất nhiều thể loại game từ thể thao, thẻ bài, bàn cờ, text game (game toàn chữ). Ông cũng lập trình rất nhiều game cho máy Apple II, mà ngoại trừ Pong hay Breakout, số còn lại ông không thể nhớ hết nổi.

Năm 1991, Wozniak (giữa) đang nhìn ngắm thiết kế GameBoy, hệ máy mà về sau ông rất yêu thích

Ngày nay, Wozniak vẫn còn thích chơi các game hoài cổ như xếp hình Tetris (ông từng là nhà vô địch môn này hồi năm 1988), Pac-Man ăn ngọc, Crystal Castles hay Dragon's Lair.

Tất nhiên, các lãnh đạo công nghệ thế giới đã thành công không chỉ nhờ đam mê game. Họ cũng có những sở thích khác như đọc rất nhiều sách, tập trung và quyết liệt với công việc cũng như sở hữu những tố chất của một nhà lãnh đạo. Ngoài ra, mỗi vị CEO hay founder đều có những bí quyết và triết lý riêng giúp họ đạt được thành công trong lĩnh vực của mình. Nhưng game chính là một phần đi cùng cuộc đời họ, mà ít khi được nhắc đến nhất.

Phương Nguyễn (tổng hợp từ NextWeb, Inc, CNBC)