Những tựa game Android đáng đồng tiền bát gạo nhất hiện nay

Game trên nền tảng Android đã trải qua một chặng đường phát triển rất dài để trở nên đa dạng và chất lượng như hiện nay. Và dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất, đáng để trải nghiệm nhất ở thời điểm hiện tại.

Sự phát triển bùng nổ của smartphone trong thập kỷ vừa qua đã tạo đà thăng hoa cho lĩnh vực gaming nói chung và mobile game nói riêng. Ngày nay, kho trò chơi cho các nền tảng di động đã trở nên đa dạng hơn, cải thiện cả về lượng lẫn về chất, với nhiều cái tên đáng chú ý có sức hút không hề thua kém so với loạt bom tấn trên PC hay các thiết bị console khác.

Dưới đây là những tựa game hot nhất dành cho Android tính đến thời điểm hiện tại. Và fan của iOS cũng đừng vội bì tị, bởi chúng tôi sẽ lên bài viết tương tự dành cho hệ điều hành của Apple trong thời gian tới.

Lưu ý, bài viết dưới đây chỉ có tính chất liệt kê, không mang tính xếp hạng.

Call of Duty: Mobile (miễn phí)

Call of Duty: Mobile từng được đánh giá là 1 trong những tựa game Android đỉnh nhất năm 2019 trên nhiều chuyên trang lớn. Ngay từ khi ra mắt, với mức độ nổi tiếng và thành công của franchise Call of Duty, phiên bản dành riêng cho di động này đã sớm ghi điểm trong mắt cả giới chuyên môn lẫn game thủ.

Call of Duty: Mobile mang đến 2 chế độ, PvP thông thường và battle royale - đấu trường sinh tử giữa 100 người chơi, 1 chế độ thi đấu đang rất phổ biến trong vài năm trở lại đây. Điều đó khiến tựa game này vừa có thể cạnh tranh với những tên tuổi như PUBG Mobile, lại vừa được xếp vào danh sách những trò chơi bắn súng PvP thông thường như Critical Ops hay Modern Combat. Nói là game bắn súng chứ thực chất có rất nhiều điều mà game thủ có thể thực hiện trong Call of Duty: Mobile.

Tựa game này được phát hành miễn phí, với nhiều lựa chọn mua đồ trong ứng dụng, chủ yếu là phụ kiện trang trí và skin.

Genshin Impact (miễn phí)

Genshin Impact là 1 tựa game RPG với cơ chế gacha, mà game thủ vẫn hay gọi vui là cơ chế “nhân phẩm”. Sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu như không đề cập đến cái tên này ở thời điểm hiện tại. Ngay khi vừa ra mắt, Genshin Impact đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ đồ họa đẹp mắt, nổi trội cùng gameplay khá là lôi cuốn. Dù ban đầu bị coi là phiên bản nhái của The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nhưng dần dần, Genshin Impact đã thể hiện được sức hút và có vị trí cho riêng mình trong cộng đồng game thủ.

Tựa game này có hệ thống “gọi hội” khá hấp dẫn, và người chơi có thể triệu hồi những nhân vật mới thông qua cơ chế tương tự như gacha. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi lối chơi, đồ họa, cộng với thế giới mở hoàn toàn, đã giúp cho Genshin Impact trở nên khác biệt hoàn toàn so với những cái tên cùng thể loại. Trừ khi là đội ngũ phát triển không may “dính drama”, không có gì ngạc nhiên khi tựa game này sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trong 1 thời gian dài sắp tới.

GRID Autosport (9,99 USD)

Ra mắt vào năm 2019, GRID Autosport đã lập tức trở thành 1 trong những tựa game đua xe đỉnh nhất và đã nhất trên Android. Đây là 1 trò chơi cao cấp, không yêu cầu mua đồ trong ứng dụng, không quảng cáo - 1 điểm cộng rất lớn trong thế giới game mobile hiện nay.

League of Legends: Wild Rift (miễn phí)

League of Legends: Wild Rift là 1 tựa game MOBA 5-đấu-5, đồng thời cũng là trò chơi nổi bật nhất trong thị trường mobile game vốn đã quá chật chội với thể loại MOBA như hiện nay. Đội ngũ phát triển của League of Legends: Wild Rift rất chú trọng đến việc cân bằng trong game để tránh tình trạng “pay to win”. Mỗi trận đấu sẽ kéo dài khoảng 15 - 20 phút, và thành bại hoàn toàn là tại kỹ năng của game thủ.

Dĩ nhiên, trạng thái cân bằng này cũng không thể coi là hoàn hảo, bởi một số cách “build team” của 1 đội chơi có thể sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ ức chế đến mức muốn “đập máy”. Nhưng công bằng mà nói, đó không hoàn toàn là lỗi của nhà phát triển. Và nếu đã yêu thích League of Legends, có lẽ bạn cũng khó lòng bỏ qua tựa game này.

Legends of Runeterra (miễn phí)

Legends of Runeterra là 1 tựa game còn khá mới trong danh sách này, với lối chơi và quy mô tương đối giống với những tên tuổi như Hearthstone. Trong quá trình chơi, game thủ sẽ đi thu thập thẻ bài và tướng, sau đó xây dựng một bộ bài theo sở thích và chiến thuật của riêng mình. Sau đó, họ có thể giao đấu trực tuyến với nhau.

Tựa game này bao gồm 24 tướng, rất nhiều lá bài khác nhau với hình ảnh được thiết kế tỉ mỉ, đẹp mắt bởi những họa sĩ “tay to” trên thế giới. Dĩ nhiên, Hearthstone đã là bá chủ của thể loại game này từ lâu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm 1 thứ gì đó mới mẻ hơn thì Legends of Runeterra sẽ là 1 lựa chọn đáng để cân nhắc.

Levelhead (6,99 USD)

Levelhead là 1 game platform mới của Butterscotch Shenanigans, nhà phát triển của Crashlands. Trò chơi này sở hữu 90 cấp độ, với cơ chế điều khiển tinh vi đến mức đáng kinh ngạc, kèm theo đó là 1 vibe khá hài hước, dễ chịu. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tự mình xây dựng các màn chơi và chia sẻ trực tuyến để game thủ khác có thể trải nghiệm.

Minecraft (6,99 USD, có lựa chọn mua hàng trong ứng dụng)

Không cần phải giới thiệu quá nhiều, Minecraft đã là cái tên quá quen thuộc trong cộng đồng game thủ. Bạn vẫn sẽ được đưa vào 1 thế giới mở rộng lớn, nơi bạn có thể thu thập nguyên liệu, khai thác khoáng sản, xây dựng nhà cửa, chiến đấu với quái vật, và về cơ bản là bạn muốn làm gì cũng được. Minecraft có thể coi là 1 trong những tựa game sinh tồn đỉnh nhất, nhiều người chơi nhất hiện nay, dù là trên bất cứ nền tảng nào đi nữa.

Monument Valley 1 & 2 (3,99 USD + 1,99 USD/4,99 USD)

Monument Valley cũng là 1 franchise khá nổi tiếng trong làng mobile game, với lối chơi giải đố lôi cuốn, hình ảnh nhẹ nhàng, đẹp mắt và âm nhạc êm tai. Về cơ bản, phần 1 và 2 có cơ chế giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở màn chơi mà thôi. Trong đó, phần 1 có giá 3,99 USD, kèm theo lựa chọn in-app purchase 1,99 USD dành cho bản DLC Forgotten Shores. Còn bản game tiếp theo hiện đang có giá 4,99 USD.

Nintendo games

Nintendo sở hữu khá nhiều game dành cho nền tảng Android với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó có rất nhiều cái tên đáng chú ý như Super Mario Run, Fire Emblem Heroes hay Animal Crossing: Pocket Camp. Ngoài ra, không thể không nhắc đến Mario Kart Tour, tựa game mobile lớn thứ nhì mọi thời đại, chỉ xếp sau Call of Duty: Mobile mà thôi.

Pokemon Go (miễn phí)

Kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2016, Pokemon Go đã trở thành 1 cú hit rất lớn trên toàn thế giới và ngay lập tức lọt vào danh sách game Android đỉnh nhất mọi thời đại. Sử dụng công nghệ AR, tựa game buộc người chơi phải di chuyển trong thời gian thực để có thể bắt được những con Pokemon trong khu vực mà họ sinh sống. Ngoài ra, họ cũng có thể thách đấu hội quán (gym) hay làm nhiệm vụ phụ để kiếm đồ tăng cấp cho Pokemon.

PUBG: New State (miễn phí)

PUBG: New State là 1 trong những tựa game có màn chào sân ấn tượng nhất, với hơn 10 triệu lượt tải về trong tháng đầu tiên. Đây, phần nào đó, có thể coi là hậu truyện của PUBG: Mobile, với nhiều cơ chế mới như né đòn, đồ họa cũng được cải tiến tốt hơn, nhiều loại phương tiện được thêm vào hơn.

PUBG: New State lấy bối cảnh 10 năm sau PUBG: Mobile, nhưng về mặt ý tưởng thì vẫn vẹn nguyên như người tiền nhiệm: 100 người chơi sẽ cùng nhảy dù xuống 1 khu vực kín và chiến đấu cho đến khi chỉ còn 1 người duy nhất còn sống sót.

Sky: Children of Light (miễn phí)

Sky: Children of Light là 1 tựa game phiêu lưu ra mắt từ năm 2020 và rất đáng để trải nghiệm trên Android. Tựa game này bao gồm 7 thế giới khác nhau để bạn tha hồ khám phá, cùng với đó là rất nhiều lựa chọn để tạo hình cho nhân vật, đồ họa đẹp mắt, và nổi bật nhất là khả năng tương tác với người chơi khác mà không cần nhắn tin hay bật mic.

Square Enix games

Square Enix là một trong số ít các nhà phát triển tên tuổi đã thực sự coi trọng mobile game từ những ngày đầu tiên, và họ cũng sở hữu một số trò chơi Android hay nhất hiện nay. Fan của thể loại JRPG cổ điển có thể trải nghiệm Final Fantasy I đến IX, bảy phiên bản Dragon Quest và nhiều bản port console cũ khác. Ngoài ra, chúng ta còn có các game nhập vai miễn phí như Final Fantasy Brave Exvius, NieR Re [in] carnation và DQ Dai: A Hero’s Bond.

Stardew Valley (7,99 USD)

Stardew Valley có thể coi là 1 trong những tựa game thành công nhất năm 2019, và cũng là 1 trong những mobile game đỉnh nhất hiện nay. Đây là sự kết hợp giữa thể loại giả lập nông trại với 1 chút yếu tố RPG. Người chơi có thể trồng trọt, câu cá cũng như tương tác với nhiều người dân trong thị trấn của họ, thậm chí là cả kết hôn và lập gia đình. Đồ họa của Stardew Valley khá đơn giản, nhưng nội dung bên trong game thì lại cực kỳ đa dạng và có thể ngốn hàng giờ của bạn mỗi ngày.

Series game The Room (0,99 USD - 4,99 USD/bản)

The Room là 1 series gồm 4 bản game giải đố. Đây là 1 trong những người tiên phong mang mảng game puzzle lên nền tảng mobile một cách “rất gì và này nọ”. Những tựa game này sẽ đưa người chơi vào trong phòng kín, cung cấp cho họ nhiều đồ vật, manh mối kỳ lạ. Và nhiệm vụ của họ là giải mã chúng để tìm cách thoát ra ngoài.

(Theo Pháp luật & Bạn đọc, AndroidAuthority)