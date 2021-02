Nintendo Switch chạm mốc 80 triệu máy tiêu thụ

Sau gần 4 năm, Nintendo Switch đã bán được gần 80 triệu máy trên toàn cầu, vượt qua thành tích của người đàn anh Nintendo 3DS ra mắt từ năm 2011.

Chính thức lên kệ từ tháng 03/2017, Nintendo Switch khi đó bị đánh giá là khá chậm chân so với các máy chơi game console cùng thế hệ như PlayStation 4 hay Xbox One. Tuy nhiên, trong khi cả hai hệ máy này đều đã ngừng sản xuất, Nintendo Switch vẫn đang tiếp tục vòng đời của nó với tăng trưởng ấn tượng trong mùa dịch Covid-19.

Theo báo cáo tài chính quý III kết thúc vào tháng 12/2020 mới được công bố, Nintendo cho biết, đã tiêu thụ được 79,87 triệu máy Switch trên toàn cầu. Nếu xét về số máy bán ra trong cùng khoảng thời gian 46 tháng, thành tích này chỉ xếp sau mỗi NDS với 83 triệu máy và hơn Wii (75 triệu máy), 3DS (50 triệu máy) và Wii U (13 triệu máy).

Nintendo Switch đang trong đà tiêu thụ rất mạnh dù mới chỉ lên kệ 46 tháng

Thành công của Switch trong năm vừa qua được hưởng lợi từ việc thiếu hụt nguồn cung PlayStation 5 và Xbox Series X. Nhưng nguyên do chủ yếu vẫn đến từ nội tại của cỗ máy console này với những game độc quyền triệu bản như Hyrule Warriors: Age of Calamity (3,5 triệu bản), Pikmin 3 Deluxe (1,94 triệu bản), và Mario Kart: Home Circuit (1,08 triệu bản).

Nhưng thành công rực rỡ nhất phải kể đến Animal Crossing: New Horizons vừa phát hành tháng 03/2020, đến nay đã tiêu thụ được 31 triệu bản và đứng chung mâm với những tượng đài khác như Pokemon Red/Green/Blue (Game Boy) hay New Super Mario Bros (NDS). Tổng toàn bộ các phiên bản Animal Crossing trước đó cũng chỉ tiêu thụ được 35 triệu bản mà thôi.

Thành công của New Horizons cũng giúp trò chơi này gia nhập câu lạc bộ 20 triệu bản, gồm những game hái ra tiền trên Switch như Mario Kart 8 Deluxe (33,41 triệu bản), Animal Crossing: New Horizons (31,18 triệu bản), Super Smash Bros. Ultimate (22,85 triệu bản), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (21,45 triệu bản), Pokémon Sword and Shield (20,35 triệu bản), and Super Mario Odyssey (20,23 triệu bản).

Thành tích này có được là nhờ phiên bản mới của Animal Crossing

Tất nhiên, Switch vẫn chưa kết thúc vòng đời của nó và hoàn toàn có thể nâng cao thành tích này để so găng với những huyền thoại như PlayStation 2 hay Game Boy. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định, Switch khó có thể đạt được doanh số bùng nổ như các hệ máy xưa cũ, do vòng đời của máy chơi game ngày xưa kéo dài ít nhất 10 năm và không bị cạnh tranh bởi các hình thức giải trí khác như smart TV, smartphone…

Do đó, nhiều tin đồn cho rằng, Nintendo sẽ cho ra đời phiên bản Super Switch nhằm kéo dài vòng đời của con gà đẻ trứng vàng này. Trước đó năm 2019, Nintendo đã cho ra mắt Switch Lite như một phiên bản bổ trợ nhỏ gọn dành cho những người đã sở hữu máy Switch gốc.

Phương Nguyễn