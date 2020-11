Thời kỳ hậu đại dịch, mảng game PC vẫn ở tuổi “xế chiều”?

Theo Báo cáo thị trường trò chơi toàn cầu năm 2020 của Newzoo, thị trường trò chơi toàn cầu sẽ đạt 174,9 tỷ USD vào năm 2020, tăng 19,6% so với năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất, game di động và game console hoạt động tốt trong năm 2020. Thị trường trò chơi di động vượt 86,3 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước; trò chơi console tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô thị trường đạt 51,2 tỷ USD, tăng 21 %. So với hiệu suất tuyệt vời của 2 đối thủ, quy mô thị trường trò chơi PC chỉ là 37,4 tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm ở mức 6,2%.

Không có nhiều game PC gây được sự chú ý trong năm 2020

Game PC trở thành "người lạ" trên thị trường

Do bối cảnh của đại dịch và quá trình cách ly xã hội trên toàn cầu, sự tăng trưởng của thị trường game dường như đã được kỳ vọng. Tuy nhiên, có một nghịch lý là mảng game PC gần như đứng ngoài vòng xoáy này với hiệu suất tăng trưởng không đáng kể. Dưới ảnh hưởng của sự phát triển không ngừng từ game di động, thị trường PC đã đánh mất vị trí là phân khúc thị trường lớn thứ hai trong lĩnh vực game vào đầu năm 2016.

Thị phần game PC mỗi năm giảm gần 1% đến 5%, và hiện chỉ còn chiếm khoảng 22% toàn thị trường game. Nhìn vào toàn bộ năm 2020, các trò chơi trên PC dường như cũng không có gì thay đổi trong làng game.

Trong khi đó, ở mảng game di động, ngoài các game casual hỗn hợp (game bình thường có thêm yếu tố meta-game vào các game chính thống, tiêu biểu là Legend of Bow and Arrow do Habby phát hành), còn có các game như Free Fire (dạng Battle Royale) hay Wild Rift (Moba)...đã thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi.

Đồng thời, với sự xuất hiện của công nghệ chơi game trên nền tảng đám mây di động và điện thoại di động chuyên dùng cho game, các nhà sản xuất phần cứng và thiết bị ngoại vi cũng đã chuyển hướng sang thị trường di động, tạo ra một viễn cảnh mới đầy tiềm năng.

Mảng game console cũng có nhiều tựa game mới như Animal Crossing Friends, Final Fantasy 7: Remake, Soul of Tsushima và Zelda Warriors: Apocalypse liên tiếp được ra mắt để lấp đầy khoảng trống. Đồng thời, cuối năm nay, thị trường game console cũng mở ra thế hệ máy chơi game tiếp theo được chờ đợi từ lâu (PS5, Xbox Series X/ S), thông báo rằng một kỷ nguyên mới đã đến.

Báo cáo thị trường game toàn cầu từ Newzoo

Mặt khác, trên thị trường game PC, việc thiếu lợi thế ra mắt lần đầu, khiến nền tảng PC khó được hưởng lợi khi phát hành những siêu phẩm, game online quy mô lớn đặc sắc dành cho PC có chu kỳ phát triển dài hơi và đòi hỏi hoạt động lâu dài, dẫn đến tần suất ra mắt game mới khá thấp. Không có game PC mới ấn tượng được giới thiệu trong năm 2020 và việc quy mô của thị trường trò chơi trên web giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, khiến nó trở thành phân khúc thị trường duy nhất đang có xu hướng đi xuống.

Dần dần mất đi ánh hào quang trước đây

Trên thực tế, theo một báo cáo của DFC Intelligence, mảng game PC từng được hưởng lợi từ các trò chơi MOBA (đại diện bởi League of Legends và DOTA2) và trò chơi MMO (sự bùng nổ của các tựa game như World of Warcraft), quy mô thị trường toàn cầu của trò chơi PC đã từng vượt qua game mobile và console vào năm 2014. Sau đó, hoạt động của thị trường game PC không tiếp tục duy trì vị thế thống trị trên thị trường game như dự đoán.

Tại thời điểm này, mảng game di động tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các trò chơi MOBA và TPS (bắn súng góc nhìn thứ ba) phổ biến trên thị trường game PC trong quá khứ cũng đã được chuyển sang thiết bị di động. Theo thống kê của Newzoo, từ năm 2014 đến năm 2020, thị phần game di động đã tăng từ 27% lên 49%, trong khi thị phần game PC giảm từ 40% xuống 22%. Mặt khác, các game console được dự đoán sẽ bị thay thế bởi game PC không có dấu hiệu suy giảm.

Nói đến game PC đầu tiên người ta nghĩ ngay đến chất lượng hình ảnh đẹp hơn, tuy nhiên đằng sau hiệu suất hình ảnh đỉnh cao là cấu hình máy tính đắt tiền, một chiếc card đồ họa cao cấp vài chục triệu đồng không phải ai cũng hợp túi tiền. Chính vì vậy, không khó để hình dung khi ngày càng có nhiều người chơi game PC lựa chọn chuyển hướng sang mobile hoặc console. Mặt khác, tính di động và thoải mái của game di động đã để lại ấn tượng sâu sắc trên thị trường game, vượt xa so với game PC.

Theo thống kê từ iResearch, tính đến năm 2020, quy mô thị trường của trò chơi di động trong ngành thể thao điện tử và ngành phát sóng trực tiếp trò chơi đã hoàn toàn vượt qua các trò chơi trên PC. Trên thị trường game ngày nay, ba nền tảng game lớn giống như ba con tàu, cả game console và game di động đều đã tìm được hướng đi đúng đắn và ra khơi, để lại cho game PC chìm trong màn sương, một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Điểm sáng duy nhất của thị trường game PC hiện tại là lĩnh vực thể thao điện tử với các giải đấu quy mô như Liên Minh Huyền Thoại, DOTA2, CSGO...Nhưng nó cũng phải đối mặt với những mối đe dọa từ game di động, bởi eSports trên nền tảng di động cũng đã bắt đầu thành hình và đang có những bước nhảy vọt trong những năm gần đây. Để thoát khỏi sự suy giảm, thị trường game PC cần nhiều sức mạnh nội dung hơn.

Trong thời kỳ hậu dịch bệnh, những người chơi trở lại công việc và cuộc sống bình thường, dành ít thời gian hơn cho game. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ từ các trò chơi di động và trò chơi console, thị trường game PC yên tĩnh cần nhiều “máu mới” hơn, để duy trì khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, khi các nguồn vốn đang đổ xô vào thị trường game di động như hiện nay, ai lại sẵn sàng đi ngược lại hiện tại và đặt tầm ngắm vào thị trường game PC vốn đã “xế chiều”?

Nếu duy trì hiệu suất phát triển như hiện tại và không có những tựa game được coi là vị cứu tinh mới, game PC sẽ sớm trở thành kẻ mạnh trong lịch sử ngành công nghiệp game.

Phong Vũ